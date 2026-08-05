Znano, kdaj naj bi zaživelo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani, veleposlanice še ni pri nas, v igri tri lokacije

Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra, je poročala televizija POP TV v oddaji 24ur. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.

Veleposlanice še ni pri nas

Po poročanju POP TV izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar še ni v Sloveniji, posle do nadaljnjega opravlja iz Jeruzalema. Doslej je že bila pristojna za Slovenijo, hkrati tudi za Malto, vendar kot nerezidenčna veleposlanica s sedežem na Dunaju. Za prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji so jo izraelske oblasti imenovale julija.

V igri tri lokacije

Pri veleposlanici so za POP TV potrdili, da lokacijo za veleposlaništvo v slovenski prestolnici še iščejo. Neuradno si ogledujejo tri - v centru Ljubljane, v nakupovalnem središču BTC in v poslovni stavbi WTC. Datuma odprtja sicer še ne morejo posredovati. Ob tem so zaokrožile tudi neuradne informacije o obisku izraelskega zunanjega ministra ob odprtju veleposlaništva, še navaja POP TV.

Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije nato razveljavila.

Kot enega od načrtov za obnovitev odnosov med državama je Janša v junijskem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Zunanji minister Tone Kajzer je sicer v pogovoru za STA prejšnji teden dejal, da se veleposlaništvo v Izraeli zaenkrat ne seli nikamor in da konkretnih načrtov za to ni.