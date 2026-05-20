Znano, kdo bo preiskoval domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice, Janša se sprašuje tole

Domnevne poskuse podkupovanja poslancev Resnice bo preiskoval Nacionalni preiskovalni urad (NPU), so sporočili z Generalne policijske uprave. Policija na podlagi javnih objav ugotavlja obstoj morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj, zavarovali so dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije, so navedli.

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je namreč v torek na šefa DZ Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. V njej je navedla, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todorovića, Aleksandra Štoreka in Borisa Mijiča. Ponujene naj bi jim bile premoženjske koristi, sedemmestne številke, v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Kdo naj bi nanje poskusil vplivati - šlo naj bi tudi za nekatera državna podjetja - ni razkrila, ponudbe pa naj bi po navedbah iz stranke prihajale z levega političnega pola.

Policija preverjanje zadeve začela takoj, ko je bilo zaznanih dovolj podatkov

Na Generalni policijski upravi so za STA potrdili, da policija na podlagi medijskih objav, objav na družbenih omrežjih oziroma drugih informacij preverja dejstva in okoliščine v smeri ugotavljanja obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.

V okviru tega so zavarovali posamezne dokaze, ki bi lahko služili v nadaljnjem postopku in izvedli aktivnosti za preveritev dejstev in okoliščin, »tudi v smeri stika z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije«, so zapisali. Policija je preverjanje zadeve začela takoj, ko je bilo zaznanih dovolj podatkov, ki so nakazovali na sum storitve morebitnih kaznivih dejanj. Ker postopek še poteka, pa podrobnosti o tem ne morejo pojasnjevati, so dodali.

Janša udaril: Katerim neodvisnim organom naj prijavijo poskuse podkupovanja poslancev?

Šef SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša se je sicer že pred tem na omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom naj Kokotova prijavi vse skupaj.

»Novinarji levih medijev, nekateri “strokovnjaki” in levičarske

stranke Levice, SD in Gibanje Svoboda pozivajo Katjo Kokot in stranko Resnica, naj poskuse podkupovanja poslancev nemudoma, brez zavarovanja dokazov in pravne preučitve postopka, prijavijo neodvisnim organom. Katerim neodvisnim organom? Očiščeni policiji in sodiščem, ki jih obvladujeta Zoran Janković in Robert Golob? Tožilstvu, kjer je SDT vodila kar mama predsednice Golobovega podmladka? Res verjamete, da je mogoče v nedogled zanikati očitna dejstva?« je dodal Janša.