Znano, kje v Sloveniji je zapadlo največ snega. To za naprej napoveduje ARSO

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov pa na vzhodu. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO).

Ponoči bo ponekod na vzhodu rahlo deževalo, drugod bo povečini suho.

V torek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno in nekoliko topleje. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla.

So pa na ARSO medtem objavili nekaj podatkov o včerajšnjem prehodu hladne fronte. Tako je bila glavnina padavin padla v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer je padlo od 60 do 90 mm dežja. Največ padavin so od sobote zvečer do včeraj popoldne izmerili na vremenskih postajah Kneške Ravne (97 mm) in Breginj (96 mm).

Ob prehodu fronte se je tudi precej ohladilo, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Največ snega je do 15. ure padlo na Zelenici (41 cm), Voglu (37 cm) in Krvavcu (30 cm). Na Primorskem smo izmerili tudi nekaj močnejših sunkov vetra. Najmočnejšega, 122 km/h, med 9.10 in 9.20 uro na Slavniku. Burja je nato popoldne postopoma slabela.