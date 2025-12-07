Del decembrske tradicije praznovanj so v Sloveniji seveda tudi parkeljni, ki hodijo od hiše do hiše in strašijo otroke ob prihodu Miklavža.

Običaj izvira iz poganskih časov, Sv. Miklavž je obdaroval pridne otroke, parkeljni pa so strašili poredne. A medtem ko nekateri trdijo, da gre zgolj za tradicijo, ki je postala del kulturnega izročila, drugi menijo, da gre za barbarstvo.

Parkelj je mitološko bitje, podoben hudiču ali demonu, ki po tradiciji pogosto spremlja svetega Miklavža. Ljudska navada je, da okoli Miklavževega (6. december) Miklavž deli otrokom dobrote, parkelj pa jih straši in zganja hrup z verigami. Parkelj je prav tako upodobljen na mnogih prazničnih čestitkah. V prazničnem času okoli Miklavževega je priljubljen posladek tudi pecivo v obliki parklja.

Med slednje sodi tudi operna pevka Alenka Gotar, ki je na Facebooku objavila oster odziv na dogodek, ki ga vidi kot »čisto izživljanje in agresijo«.

Skupina posameznikov pod krinko mask in tradicije presegla vse meje dostojnega obnašanja?

»Sramotna majhnost in zafrustriranost parih brezjajčnikov, ki se skriti pod masko izživljajo nad ljudmi. Od nekdaj ne maram parkljov! In tole presega slovenske šege in običaji!!! In ne pozabimo, da je to uvedla katoliška cerkev za ustrahovanje ljudi, če se ne bodo po njihovo pravilno obnašali!«

Tole bi bilo potrebno prijaviti policiji!«, je tako menila Gotarjeva.

Ob tem policijo sprašuje, če bo ukrepala in doda: »Jaz sem že podala prijavo na e-upravi!«.

»Ljudje, a ste zblazneli?«

A Gotarjeva ni edina, ki se zgraža. Digitalni ustvarjalec Aleks Skela je bil podobno oster: »Kaj naj zapišem...veseli December...gledam posnetke psihopatskih parkeljnov, kateri bi naj po običaju opominjali otroke naj bodo pridni...v sodobni družbi, odprti za bolane interpretacije običajev nastopijo scene iz posnetka v komentarju. Miklavž v ozadju, harmonika igra in eh Aleks, to je vse hec. Ja, "hec"...kot je dandanes tretirano vsako izživljanje. Ljudje, a ste zblazneli? Pol pa spet ne bo st(r)oki jasno od kod duševne stiske mladih ljudi, od kod normalizacija medvrstniškega nasilja...«

Mnenja bralcev Bralka Sonja: Če bi bil Miklavž normalen, jih ne bi vodil s sabo. Barbarstvo, ki ga je treba prepovedati, saj te grozne maske parkeljnov in njihova dejanja povzročajo travme pri otrocih. Bralec Darko: Teli parkeljni (kranjska gora, goričane) so delo izpijenih umov, bolnikov v možganih. Vidi se, da je miselnost slovencev še vedno v poganstvu. Ljudje ki tole pozdravljajo...pacienti. Gladko bi prepovedal Bralec Jože: Čudno, spravljajo se na parkeljne, a le zato ker izhajajo iz krščanstva, kaj pa korenti, prav tako zamaskirani strašni in tudi ti neprijazni do otrok, to so dvojna merila. Bralec Tone: Ma ne motijo me. Bralec Martin: Sramotno za našo cerkev in državo,ki to dopušča. Bralka Janja: Barbarstvo! Definitivno

