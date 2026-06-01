Znano število prijavljenih za zagovornika načela enakosti, odločitev v prihodnjih tednih

Danes ob 15. uri se je iztekel rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti. V Uradu predsednice Republike Slovenije so do izteka roka prejeli sedem prijav. Po pregledu prejetih kandidatur bodo v uradu predsednice v najkrajšem možnem času opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Postopek izbire se bo nadaljeval v skladu z določbami Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD).

Predsednica republike mora skladno z zakonom kandidata za zagovornika načela enakosti Državnemu zboru predlagati najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijave. V tem času se bo sestala tudi z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru ter predstavnikoma narodnih skupnosti. Predsednica lahko za prosto mesto predlaga kandidata izmed prijavljenih na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Možno je tudi, da državnemu zboru v odločanje posreduje več kandidatov.

O predlaganem kandidatu mora Državni zbor glasovati v 30 dneh po prejemu obrazloženega predloga predsednice republike. Če bo predlaganih več kandidatov, se bo njihov vrstni red na glasovnici določil z žrebom. V primeru, da v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne bo prejel predpisane večine glasov, bodo volitve ponovljene med kandidati, ki bodo prejeli največ podpore poslancev.