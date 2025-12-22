Znano, za kdaj bo predsednica Pirc Musar razpisala parlamentarne volitve

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec prihodnje leto, je sporočila na srečanju z novinarji. Odlok o razpisu volitev bo podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo predvidoma 12. januarja stekla tudi volilna opravila.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Aktualni sklic DZ se je na ustanovni seji sestal 13. maja 2022. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile prvič po letu 2008 redne, so potekale 24. aprila 2022.