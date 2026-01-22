Minimalna plača se bo v letu 2026 zvišala za 15,97 %. Minister za delo Luka Mesec je sporočil, da je po posvetovanjih znotraj koalicije in vlade sprejel odločitev, da se bo minimalna plača v letu 2026 zvišala za 15,97 odstotka, tako da bo znašala 1482 evrov bruto oziroma 1000 evrov neto.

»To je dobra novica za gospodarsko stran«

Dodal je, da se »strošek delodajalca ne poveča za 16 odstotkov, ampak za manj – za 11,25 odstotka, in sicer iz 1558 na 1735 evrov«. Pojasnil je, da je razlog v tem, da se prispevki od minimalne plače ne odvajajo od minimalne plače neposredno, ampak od 60 odstotkov povprečne plače.

Mesec je poudaril, da je tako »odločitev o 1000 evrih neto zdržala koalicijsko in vladno presojo«.

Posledice dviga bodo pozitivne

»Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen,« je še poudaril. »Vsi tisti, ki delajo 40 ur na teden, bodo zaslužili več, kot znaša prag tveganja revščine. Po vseh razpravah ocenjujem, da je ta dvig dovolj zmeren, da ne bo povzročil negativnih gospodarskih učinkov,« je prepričan.