  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POHVALNO

Znatno več občinskih sredstev za šport: Verjamem, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo

Klubi v Celju so zmanjšali dolg do javnega podjetja, ki upravlja objekte.
V celjskem mestnem parku so s Petro Majdič, ob njej podžupan Simon Jevšinek, uradno odprli tekaško stezo. Uporaba je brezplačna, za izposojo opreme je treba plačati osem evrov na uro. FOTO: Arhiv MOC

V celjskem mestnem parku so s Petro Majdič, ob njej podžupan Simon Jevšinek, uradno odprli tekaško stezo. Uporaba je brezplačna, za izposojo opreme je treba plačati osem evrov na uro. FOTO: Arhiv MOC

Dolg se je od začetka županovanja Matije Kovača prepolovil. FOTO: Špela Kuralt

Dolg se je od začetka županovanja Matije Kovača prepolovil. FOTO: Špela Kuralt

V Gaberjah nameravajo zgraditi skate park (simbolična fotografija). FOTO: Mike Blake/Reuters Pictures

V Gaberjah nameravajo zgraditi skate park (simbolična fotografija). FOTO: Mike Blake/Reuters Pictures

V celjskem mestnem parku so s Petro Majdič, ob njej podžupan Simon Jevšinek, uradno odprli tekaško stezo. Uporaba je brezplačna, za izposojo opreme je treba plačati osem evrov na uro. FOTO: Arhiv MOC
Dolg se je od začetka županovanja Matije Kovača prepolovil. FOTO: Špela Kuralt
V Gaberjah nameravajo zgraditi skate park (simbolična fotografija). FOTO: Mike Blake/Reuters Pictures
Špela Kuralt
 20. 1. 2026 | 13:45
A+A-

Po več kot enem letu usklajevanj in preračunavanj ter znatnem dvigu občinskih sredstev bodo celjski športni klubi za najem objektov, v katerih izvajajo treninge, plačevali en evro za uro treninga. Do zdaj so plačevali od 14 do 80 evrov na uro. Mestna občina Celje letos namenja znatno več sredstev za šport, želje pa so še večje. Med največjimi je nova ledena dvorana. Od sprejetja nove strategije športa v občini je sredstev v letnem programu športa vsako leto več. Kot je spomnil župan Matija Kovač, jih je bilo pred tem deset let vsako leto za 877.500 evrov, letos pa presegajo milijon evrov, še 150.000 evrov je na voljo na razpisu za promocijo mesta skozi šport. Vse to pomeni, da bodo nekateri klubi dobili nekaj tisoč evrov, posamezni tudi več deset tisoč evrov več kot prejšnja leta.

»Ta povečanja so kar konkretna in upam, da z njimi pomagamo ublažiti tudi finančna stanja klubov, ki nikoli niso idealna. Kot mesto, ki športu že tradicionalno namenja veliko pozornosti, kjer je dejavnih res veliko klubov v najrazličnejših panogah, moramo nekako ostati v stiku z realnim stanjem, tudi z nihanji sponzorskih sredstev, in prav je, da blažimo situacijo,« je dejal Kovač. Poleg sredstev občina letos namenja še 2,3 milijona evrov (leta 2022 jih je bilo 1,6 milijona evrov) za subvencioniranje najemnin objektov, ki jih upravlja občinsko podjetje ZPO. Tako bodo športni klubi lahko za treninge prostore najemali po simbolični ceni en evro na uro. Kot je povedal Kovač, so bile tudi visoke najemnine, tudi do 80 evrov na uro, vzrok, da so bili klubi ZPO precej dolžni.

Visoke investicije

Dolg je ob začetku Kovačevega mandata znašal okoli pol milijona evrov, zdaj ga je še 250.000 evrov, je povedal župan: »Naš cilj je nič evrov odprtih terjatev. Veliko je naredil Nogometni klub Celje, ki je imel precejšnje dolgove in je še pred prenovo stadiona, to je bila tudi naša zahteva, poravnal vse zapadle obveznosti. Verjamem pa, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo.« V zadnjih treh letih so investicije v objekte visoke, največja je bila 2,8 milijona evrov vredna prenova stadiona Z'dežele. Nogomet je v mestu zelo priljubljen, zato nadaljujejo prenovo igrišča Olimp. Kot je povedala direktorica ZPO Breda Obrez Preskar, ga bodo razširili z dvema novima igriščema, urediti želijo garderobe. Obrez Preskarjeva, ki ZPO vodi od februarja 2024, pravi, da so v dveh letih naredili ogromno: »Ob prevzemu upravljanja smo naleteli na stanje, ko so bili objekti brez posebne obnove že od izgradnje. Na marsikaterem je puščala streha, tudi razsvetljava in ogrevanje nista bila urejena.«

Dolg se je od začetka županovanja Matije Kovača prepolovil. FOTO: Špela Kuralt
Dolg se je od začetka županovanja Matije Kovača prepolovil. FOTO: Špela Kuralt

Občina načrtuje nadaljnje naložbe tudi v javne rekreacijske površine, v zadnjih dveh letih so obnovili 13 športnih igrišč. Letos bodo uredili še eno večje na Čopovi ulici in zgradili skate park v Gaberjah, katerega vrednost je ocenjena na več kot pol milijona evrov. Želja je še precej več. Na poziv ministrstva so pripravili predlog projektov, za katere bi v petih letih potrebovali 64 milijonov evrov. Župan Kovač je poudaril, da je to maksimalen nabor želja: »To niso izdelani projekti, viri niso zagotovljeni. Gre za razvojne vizije. Med njimi je vsekakor največja nova ledena dvorana, za katero pripravljamo ustrezen prostorski akt.« Kot je še povedal Kovač, je nova ledena dvorana ena izmed petih strateških naložb: »Objekti za drsalne športe so v Sloveniji povsod v zelo slabem stanju. Če se na ravni države ne bomo dogovorili za resnejše investicije, tem športom grozi izumrtje. Objektom v Mariboru, Celju, na Jesenicah se je življenjska doba že iztekla.« Novo ledeno dvorano, ki jo selijo kot nadomestitveno gradnjo po poplavah, bi postavili pri dvorani Zlatorog, pripravljajo prostorski akt, je povedal župan: »Preverja se tudi možnost umestitve bazena, ki je sicer glede na velikost zemljišča manj verjetna oziroma je mogoče umestiti 25-metrski bazen, kakršnega v Golovcu že imamo.«

V Gaberjah nameravajo zgraditi skate park (simbolična fotografija). FOTO: Mike Blake/Reuters Pictures
V Gaberjah nameravajo zgraditi skate park (simbolična fotografija). FOTO: Mike Blake/Reuters Pictures

Več iz teme

CeljeŠportna infrastrukturanogometšportklubiZPO
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Znatno več občinskih sredstev za šport: Verjamem, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo

Klubi v Celju so zmanjšali dolg do javnega podjetja, ki upravlja objekte.
Špela Kuralt20. 1. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČRNO NA BELEM

Sveža ugibanja o ločitvi slavnega para: oglasila se je domnevna ljubica

Potem, ko so se razplamtele govorice o njeni romanci s Keithom Urbanom, se je oglasila pevka Karley Scott Collins.
20. 1. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
NORVEŠKA

Šok v članici Nata: vojska opozorila državljane, da jim bo zaplenila premoženje, če izbruhne vojna s Putinom

Država ima pomorsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo z Rusijo na skrajnem severu.
20. 1. 2026 | 13:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov

S PU Celje sporočajo, da so obravnavali dve spletni goljufiji.
20. 1. 2026 | 13:05
13:04
Šport  |  Športni trači
NI ŠLO, PA SO JIH POKASIRALI

Takole je rokometni selektor izgubil živce: »Alo zbudi se ti, p****!« (VIDEO)

Našim reprezentantom je natresel nekaj krepkih.
20. 1. 2026 | 13:04
12:45
Novice  |  Slovenija
VINARSTVO

Prva slovenska članica v mednarodnem združenju

Pomembno poslanstvo za Puklavec Family Wines.
20. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki