POTRES

Znova so se tresla tla, tokrat v bližini Železnikov

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici.
Fotografija je simbolična. FOTO: Cylonphoto Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Cylonphoto Getty Images/istockphoto
STA, N. P.
 31. 12. 2025 | 20:02
0:43
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.47 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Železnikov.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Zgornje Besnice in okolic, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

potresseizmografiurad za seizmologijopotresni sunekmagnitudapotresna varnostŽelezniki
