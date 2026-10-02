Korupcijska afera: zoper direktorja družbe Gen-I Sonce tudi v Sloveniji postopek

Policija je glede domnevnega korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil udeležen slovenski državljan v Romuniji, prejela prijavo in uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, so povedali v policiji. Zaradi suma korupcije so v Romuniji pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta.

»Policija je seznanjena z medijskimi objavami o domnevnem korupcijskem kaznivem dejanju, v katerem naj bi bil udeležen slovenski državljan v Romuniji in zoper katerega naj bi bil odrejen pripor. Vzpostavljeno je bilo mednarodno policijsko sodelovanje,« so za STA zapisali v policiji.

Kot so pojasnili, policija na podlagi zaznanih in prejetih informacij oz. prijav, te dosledno preverja v smislu obstoja razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Ko se ti razlogi ugotovijo, zadeve preveri v predkazenskem postopku in o tem obvesti pristojno državno tožilstvo.

Hudohmet osumljen, da naj bi zahteval 450.000 evrov podkupnine

V Romuniji so konec prejšnjega tedna uvedli postopek in 30-dnevno pridržanje direktorja hčerinske družbe Gen-I. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki je prav tako v pridržanju. Ta naj bi pri svojih nadrejenih vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo, piše na spletni strani romunske agencije za boj proti korupciji.