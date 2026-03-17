Zoran Janković napovedal tožbo proti odvetnici: očitke o »desetih odstotkih« bo presojalo sodišče

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič, potem ko se je v javnosti pojavil posnetek, v katerem naj bi odvetnica dejala, da naj bi župan od vsakega posla vzel deset odstotkov. Janković je dejal, da bo imela odvetnica možnost trditve dokazovati na sodišču, a je prepričan, da ji ne bo uspelo.

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora, ki se je izkazal za nastavljenega, Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji hotela InterContinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. V srbski družbi Delta Holding so navedbe v ponedeljek zanikali, kar je danes izpostavil tudi Janković. Iz Delte so sporočili, da niso zahtevali niti niso bili deležni koristi od ljubljanskega župana, njegovih družinskih članov ali kogarkoli iz njegovega ožjega kroga.

Janković je na današnji redni novinarski konferenci poudaril, da bo imela odvetnica priložnost na sodišču dokazati svoje trditve o desetih odstotkih, kar ji, kot je prepričan, ne bo uspelo. Dodal je, da odvetnice ne pozna in jo je doslej videl dvakrat. Zidar Klemenčič je danes v odzivu zapisala, da je odločitev župana, da sproži sodni postopek, njegova pravica. »Enako pa je moja pravica in dolžnost, da se na očitke odzovem in jih v postopku argumentirano izpodbijam,« je dodala. Prepričana je, da bo prav sodni postopek omogočil celovito presojo vseh dejstev in okoliščin ter da se bo na koncu jasno pokazalo, kaj je res in kaj ne.

Podobno kot ob objavi posnetkov je ponovila, da izjave, ki se nanašajo na gradnjo hotela, z vsebino in v obliki, kot so predstavljene v zlepljenem in montiranem posnetku, ni podala. »Način njihove predstavitve ne odraža dejanskega konteksta mojih besed,« je bila jasna. Posnetki sicer kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan. Tudi ona je omenjala ljubljanskega župana in med drugim dejala, da Jankoviću »nič mu ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli«. »Tudi ta izjava je absolutno neprimerna. Ona je bila pravosodna ministrica in skupaj sva polagala temeljni kamen za zapor v Dobrunjah, pa tega takrat ni povedala,« je danes zatrdil Janković.