Zoran Janković v boj za šesti mandat: »Odločitev ni bila lahka«

Zoran Janković je po dolgem tehtanju razkril svojo odločitev. Ljubljanski župan bo novembra znova kandidiral za župana prestolnice. Kot je dejal, odločitev ni bila lahka, a je prevladala odgovornost do mesta, Ljubljančank in Ljubljančanov ter ekipe, s katero vodi številne projekte. »Čas je, da vam povem svojo odločitev,« je dejal in razkril, da je razmišljal dolgo, odločitev pa je bila težka. Ob tem je spomnil, da je na eni strani vprašanje, ali po skoraj dveh desetletjih še nadaljevati, na drugi pa odgovornost do Ljubljane, ki jo sam pogosto imenuje »najlepše mesto«. »Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane,« je napovedal.

V govoru je poudaril, da Mestna občina Ljubljana trenutno vodi 150 projektov. Ob tem je izpostavil, da zanj niso pomembne le stavbe, ampak tudi vsebina, ki jim da življenje. Kot primere je omenil Cukrarno, Rog in novo palačo Cukrarna. »Stavba brez vsebine je samo lepa stavba,« je dejal in dodal, da si želi, da bi njegova ekipa vsak dan naredila nekaj, kar bi dvignilo kakovost življenja meščank in meščanov.

Spomnil se je osvoboditve Ljubljane

Janković je govor začel z zgodovinskim spominom na maj 1945. Omenil je, da so se partizani 1. maja še borili na Orlah, 9. maja pa je bila Ljubljana osvobojena. »Pravijo, da je bil sončen dan, pravijo tudi tisti, ki so bili zraven, da so jih Ljubljančani dočakali s srečo v očeh, z rožami, z veseljem, da končno ni več ograje. Ljubljana je postala svobodna. In je ostala svobodna,« je povedal.

Ob tem je opozoril, da se geslo »nikoli več vojn« danes sliši drugače kot nekoč. Spomnil je na vojne in napetosti v svetu, med drugim v Ukrajini, Gazi in Iranu, ter dejal, da je svet na razpotju. Po njegovih besedah ima svet dve poti. Ena vodi v še več spopadov, druga pa v to, da bi »nikoli več« končno postalo resničnost. Pri tem je poudaril, da mora Evropa postati močnejša, predvsem na področju znanja, gospodarstva in diplomacije.

Podprl Golobovo vlado

V nadaljevanju se je dotaknil tudi slovenske politike in znova izrazil podporo vladi Roberta Goloba. »Jaz sem podpornik vlade Roberta Goloba in predsednika vlade, tega ni treba ponavljati,« je dejal. Premier se je sicer s partnerko Tino Gaber Golob udeležil proslave, to je njun prvi skupni javni nastop od volitev 22. marca.

Po Jankovićevih besedah je Slovenija v zadnjih štirih letih veliko dosegla. Kot pomembno je izpostavil, da je država imela mir in varnost, vlada pa da je znala ukrepati v ključnih trenutkih. Omenil je poplave, ukrepe na Dolenjskem in vračanje slovenskih turistov iz nevarnih območij. Izpostavil je tudi javno zdravstvo, javno šolstvo, minimalne plače, božičnico, dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko. Zanj je, kot je dejal, posebej pomembno, da se vsako leto zagotovi sto milijonov evrov za stanovanja, bodisi prek republiškega stanovanjskega sklada bodisi prek občinskih skladov.

FOTO: Drsi Delo

Še ena bitka za Ljubljano

Janković je z napovedjo kandidature končal ugibanja o svoji politični prihodnosti v Ljubljani. Po skoraj dvajsetih letih na čelu prestolnice se očitno ne namerava umakniti. Njegovo sporočilo je bilo jasno: želi nadaljevati projekte, ohraniti ekipo in še naprej voditi mesto, za katero pravi, da je najlepše na svetu. Novembra bo zato znova stopil pred volivke in volivce. Mu bo vnovič uspelo?