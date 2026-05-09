Zoran Janković se pri 73 letih podaja v boj za nov županski mandat: Ljubljano vodi že skoraj 20 let (FOTO)

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev.

Janković je, kot je dejal, tehtal med nadaljevanjem vodenja občine po 20 letih in odgovornostjo do »najlepšega mesta«, Ljubljančank in Ljubljančanov ter njegovih sodelavk in sodelavcev, ki »delajo s srcem vsak dan na teh projektih«. V tem trenutku jih po njegovih navedbah vodijo skupno 150, v zadnjih 20 letih pa jih je bilo vseh skupaj več kot 2600. Ljubljano so, kot so dejali v predstavitvenem videu pred Jankovićevim nagovorom, »iz speče lepotice preoblikovali v sodobno evropsko prestolnico«, mesto pa vsak dan, že 20 let, spreminjajo na bolje.

Legenda slovenske košarke Ivo Daneu je častni meščan. FOTO: Roman Šipič

Janković je poudaril, da je njegova želja, naloga in prošnja njegovim kolegicam in kolegom, da vsak dan naredijo nekaj za dvig kakovosti življenja meščank in meščanov. Njegova odločitev pa je, da bo novembra kandidat za župana Ljubljane, je dejal na slavnostni seji mestnega sveta, ki je včeraj potekala na Ljubljanskem gradu. Ob bučnem aplavzu prisotnih je poudaril, da bo Ljubljana ostala mesto heroj, ponosna, pokončna in se ne bo nikomur umikala.

Naziv častna meščanka je pripadel tudi Danici Purg. FOTO: Jože Suhadolnik

Prvič župan 2006.

Janković se bo tako pri 73 letih že sedmič potegoval za župansko mesto. Prvič je župan postal leta 2006, od tedaj pa je z izjemo nekajmesečnega izleta v državno politiko trdno zasidran na čelu glavnega mesta. Na vseh dosedanjih volitvah je namreč prepričljivo zmagal že v prvem krogu.

Župan s častnima meščanoma FOTOgrafiji: Voranc Vogel

Na volitvah pred štirimi leti je imel osem protikandidatov. Da se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za župansko mesto v prestolnici, je zaenkrat napovedal mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc. Kandidaturo za župana Ljubljane je napovedal še en ljubljanski mestni svetnik, predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović.

V počastitev današnjega mestnega praznika – glavno mesto je bilo osvobojeno na dan zmage nad fašizmom in nacizmom – je na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane letos prejmeta ustanoviteljica in dolgoletna dekanja Poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daneu. Podelili so tudi nagrade in plakete glavnega mesta.