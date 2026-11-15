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NERODNO

Zoran Predin ostal pred vrati, Inštitut 8. marec: »Žal nam je«

Zorana Predina so pustile pred zaklenjenimi vrati.
»Inštitut 8. marec ni le Nika,« so med drugim zapisali. FOTO: Jure Makovec/Afp
»Inštitut 8. marec ni le Nika,« so med drugim zapisali. FOTO: Jure Makovec/Afp
B. K. P.
 15. 11. 2026 | 18:15
 15. 11. 2026 | 18:23
1:49
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Na Inštitutu 8. marec so se na volilno nedeljo lotili megalomanskega projekta – peturne oddaje, v katero so povabili različne goste, podpornike, umetnike, aktiviste, politike, … s katerimi razpravljajo o prihajajočem referendumu o interventnem zakonu, predvsem pa želijo vladi, nasprotnikom inštituta in njihovega delovanja sporočiti: »Ne morete nas prepovedati«. »Medtem ko vlada želi prepovedati naše delovanje, ji sporočamo, da nas ne morejo prepovedati. Ker Inštitut 8. marec ni le Nika. Ni le ekipa v pisarni. Inštitut 8. marec je ideja o boljši, lepši prihodnosti. In ta ideja nikoli ne bo umrla,« so zapisali ob videu in našteli še sodelujoče v pogovorni oddaji, ki sicer poteka v živo. 

Med njimi bi moral biti tudi mariborski glasbenik Zoran Predin, a se je zapletlo. Predin se je vabilu k sodelovanju sicer odzval, prišel pred stavbo, kjer oddajo snemajo, ni pa mogel vanjo. Ustvarjalce je, kot kaže, poskušal priklicati, a se nihče ni javil na telefon, zato je po določenem času očitno obupal in odšel »Na livestreamu bi se nam moral pridružiti tudi Zoran Predin, ampak smo bile med peturnim dogajanjem v živo tako zaposlene, da nismo videle njegovega klica in nismo vedele, da nas čaka pred vrati,« so neugodno situacijo opisale aktivistke omenjenega inštituta in se glasbeniku tudi javno opravičile. »Zoran, res se opravičujemo. Zelo smo se veselile tvojega obiska in močno upamo, da se nam pridružiš ob naslednji priložnosti,« so zapisale na družabnem omrežju.

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