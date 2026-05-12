NEKOČ

Zoran Stevanović: »Ko te funkcije bolezensko opijejo, drhal!« (VIDEO)

Na spletu se je pojavila stara objava Zorana Stevanovića, v kateri je ostro kritiziral povišanje plač poslancev, predsednika vlade in drugih funkcionarjev. Pri tem ni manjkalo vulgarnih besed in pljuvanja.
FOTO: Jakob Pintar/sta 
N. Č.
 12. 5. 2026 | 15:45
Na spletu se je pojavila stara Instagram objava trenutnega predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, v kateri je kritiziral povišanje plač poslancev, predsednika vlade, predsednika države in drugih funkcionarjev. Objavljena je bila decembra 2024, ko je bilo jasno, da bodo januarja 2025 plače javnim uslužbencem v Sloveniji zvišane. Kljub temu je bilo tedaj že znano tudi to, da bodo plače poslancev in funkcionarjev višje šele v naslednjem mandatu, kar je po letošnjih volitvah.

Stevanović je svojo objavo naslovil z besedami »Ko se človeku vse zagabi« in v njej neposredno obračunal s, danes bi lahko rekli, kolegi v državnem zboru. Konec leta 2024 jim je sicer rekel »drhal« in ob tem pljunil na tla.

Kaj je povedal v posnetku? Poudaril je, da bo od januarja 2025 plače funkcionarjev, vključno s predsednico Državnega zbora, predsednikom vlade, predsednikom države ter županom Ljubljane, povzročilo dvig za več kot 45 odstotkov, čeprav je bilo jasno, da se jim bo plača povečala šele po letošnjih volitvah. Izrazil je začudenje nad dejstvom, da se v teh okoliščinah funkcionarji že čutijo kot »aristokracija«, medtem ko večina državljanov komajda preživi. »Medtem ko se milijon Slovencev bori, da preživi mesec, nekateri s takimi plačami dvigujejo »povprečno« plačo, o kateri si običajen državljan lahko le sanja. In to se zgodi, ko te funkcije bolezensko opijejo,« je dejal. 

»Kakšna drhal je to frend moj. Uno, prav gabijo mi se. Puj! Plače funkcionarjev se bodo zdaj od januarja 2025 za nekatere dvignile za več kot 60 odstotkov. Pazi to. Predsednica DZ bo prejela povišanje za 45 % na 8.000 bruto, premier za 45 % na 8.800 bruto, prav tako predsednica republike. Župan Ljubljane bo prejel povišanje za 68 % čez 8.000 evrov. Poslanci do 50 % čez 5.000 bruto. In kje so vsi ostali župani, direktorji zavodov? In to se zgodi, ko te funkcije bolezensko opijejo. Oni mislijo, da so neka elita, ne vem, aristokracija. Pa ti ljudje mislijo, da narod služi njim in ne obratno. Da smo njihovi sužnji. Medtem ko se milijon Slovencev bori, da preživijo mesec, nekateri s takimi plačami dvigujejo povprečno plačo. Medtem pa ljudje, tisti pravi del naroda, ne morejo živeti normalnega življenja. Fehtajo, kupujejo akcijske izdelke, točijo solze ob položnicah. In tisti, ki bi morali biti naši služabniki, pa s takimi plačami dvigujejo povprečno plačo, o kateri povprečni državljan lahko samo sanja. In do tukaj dela za narod? Kdo tukaj živi v realnosti? Bomo še naprej dovolili, da ti ljudje gradijo svojo aristokracijo, medtem ko narod trpi? Resnica je rešitev.« (Zoran Stevanović)

V politiki se je že večkrat pokazalo, da so obljube in izjave lahko izrečene z namenom pridobivanja podpore volivcev. Seveda to ni vedno pravilo, vendar se zgodi, da ko posamezniki prevzamejo funkcije, pogosto obrnejo ploščo in začnejo govoriti in razmišljati drugače. In ob tem se nekateir sprašujejo: ali bo Stevanović prevzel plačo, ki mu je dodeljena za predsednika državnega zbora? Trenutno ta znaša 6.700 evrov bruto, januarja pa bo povišana na 8.800 evrov. Ali bo morda to plačo daroval kakšnemu državljanu, ki joka ob pogledovanju na svojo položnico ali fehtari za akcijske cene, kot je sam izpostavil v svojem posnetku?

Novice  |  Slovenija
STRAH PRED NOVIM IZBRUHOM

To je o hantavirusu, ki trenutno buri javnost, povedal David Zupančič: »Virus poznamo že dolgo« (VIDEO)

Po številnih objavah in teorijah na družbenih omrežjih je zdravnik podrobneje pojasnil, kako nevaren je hantavirus za prebivalce Slovenije.
Kaja Grozina12. 5. 2026 | 17:13
Novice  |  Slovenija
BOGATA PONUDBA

Prav po filmsko v Mozirskem gaju cvetje, psi in starodobniki (FOTO)

Bogata ponudba v parku ob Savinji, obeta se pisana sezona. Poklon prostovoljcem, ki so po poplavah poskrbeli za obnovo.
Jože Miklavc12. 5. 2026 | 17:13
17:00
Bulvar  |  Suzy
TRIO S POSEBNO ZGODBO

Žlahtne babe brez zadržkov razkrivajo, zakaj so izbrale ime, ki buri domišljijo (Suzy)

Petra Trobec, Jasna Klinc in Janja Pergar z ubranim petjem, harmoniko in kitaro navdušujejo po vsej Sloveniji ter ustvarjajo tudi avtorske skladbe.
12. 5. 2026 | 17:00
16:48
Novice  |  Svet
NEVARNO VREME

Neurje opustošilo Zagreb in okolico: gasilci imajo polne roke dela, ljudem svetujejo, naj se izogibajo dreves (VIDEO in FOTO)

Orkanski veter je razdejal ulice in odkrival strehe.
12. 5. 2026 | 16:48
16:25
Bulvar  |  Domači trači
POHVALNO

Kako lepo! Poglejte, kako Jan Plestenjak razvaja svojo bolno ženo (FOTO)

Ker je Tadeja zbolela, je za kosilo poskrbel on in dodal še lepo presenečenje.
12. 5. 2026 | 16:25
16:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KRONIČNA UTRUJENOST

Ko počitek ne prinese olajšanja, je to opozorilo, ki ga ne smemo pomesti pod preprogo

Če izčrpanost traja tedne ali mesece, ko človek ne zmore več običajnih opravil in se stanje po počitku ne popravi, je to opozorilo.
12. 5. 2026 | 16:14

