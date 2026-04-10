  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA FUNKCIJA V DRŽAVI

Zoran Stevanović ni zameril nobenemu: »Pogovarjal se bom z obema stranema, da začnemo čim prej delati«

Stevanović je znan po ostri in neposredni politični retoriki, ob čemer ne varčuje s kritiko elit in političnega sistema.
STA, A. G.
 10. 4. 2026 | 22:31
6:35
A+A-

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se je zavihtel na drugo najpomembnejšo funkcijo v državi, je v javnosti postal znan kot prvi obraz protestnih shodov proti ukrepom za zajezitev epidemije covida-19. Nekdanji policist, ki je prišel navzkriž tudi z zakonom, je politične izkušnje več kot desetletje nabiral v lokalni politiki. Prvič je za župana Kranja kandidiral leta 2014, a vidnejšega uspeha takrat ni dosegel. Kandidaturo je ponovil leta 2018, ko je z listo Zoran za Kranj v mestnem svetu osvojil šest mandatov. Decembra 2020 je ustanovil stranko Državljansko gibanje Resni.ca, ki jo danes tudi poklicno vodi. V župansko bitko v Kranju je vnovič vstopil leta 2022, ko je Resni.ca osvojila pet mandatov.

Stevanović se je kot gost v Odmevih z Rosvito Pesek na nacionalni televiziji Slovenija zahvalil vsem, ki so ga podprli, pa tudi tistim, ki so podali kritične pripombe, saj mu te pomagajo prepoznati, kje se lahko izboljša. Ob tem je dodal, da tudi sam kdaj spremlja nogometno tekmo, kjer ga rezultat ne razveseli. »Želimo vzpostaviti most med levim in desnim blokom. Zameril nisem nobenemu. Pogovarjal se bom z obema stranema. Naše osnovno izhodišče je, da začnemo čim prej delati,« je poudaril. »Sem pikapolonica, imam kakšno črno piko. Moje stvari so minorne in bi se ljudje nasmejali, A za vse, kar sem v življenju ušpičil, sem odgovarjal. Nobenega nisem oškodoval in sem sam sebi največji sovražnik.« 

V tekmo za preboj v parlament je stranka prvič vstopila leta 2022

V tekmo za preboj v parlament je stranka prvič vstopila leta 2022, a ji preboj čez parlamentarni prag takrat ni uspel, podporo jih je namenilo 2,86 odstotka glasov volivcev. Dve leti kasneje je stranka prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament. Stevanović je ob vložitvi kandidatne liste poudaril, da se je končno tudi na evropskih volitvah pojavila stranka, ki jo bodo lahko volili tudi tisti, ki do sedaj niso bili slišani. Na evropskih volitvah Resni.ca ni bila uspešna, ji pa je preboj v parlament uspel na marčnih volitvah v DZ. Na njih jo je podprlo 5,49 odstotka volivcev, kar ji je prineslo pet poslanskih mest. 

Stevanović je znan po ostri in neposredni politični retoriki, ob čemer ne varčuje s kritiko elit in političnega sistema. Večkrat je v javnih izjavah izpostavljal, da politika ni v lasti elit in da moč pripada ljudem, ne sistemu. Mnogi analitiki ga ocenjujejo za populista, zlasti pa za nekoga, ki bi lahko postal »enfant terrible« slovenske politične scene. Tudi zato so poslanci leve sredine danes pozivali desni pol, naj vendarle premisli, koga bodo ustoličili za drugega človeka v državi.

Ob tem so opozarjali tudi na njegove obsodbe. Čeprav je Stevanović pred volitvami v enem od televizijskih nastopov zatrdil, da v preteklosti ni bil pravnomočno obsojen zaradi poskusa preslepitve zavarovalnice in je zatrdil, da je zaradi prometne nesreče plačal zgolj kazen za prometni prekršek, sta POP TV in N1 razkrila, da ga je Okrajno sodišče v Kranju novembra 2008 obsodilo zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije, sodba pa je postala pravnomočna sredi leta 2010. Po navedbah N1 pa je v izreku sodbe pisalo tudi, da je Stevanović na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Radovljici iz leta 2004 »pravnomočno predkaznovan« po 145. členu kazenskega zakonika, ki je leta 2004 opredeljeval ogrožanje varnosti.

A je Stevanoviću uspelo dobiti kar 48 glasov podpore

A je Stevanoviću danes uspelo dobiti kar 48 glasov podpore. Čeprav je bilo glasovanje tajno, ob neprevzetih glasovnicah Levice in Vesne ter SD in enotnem nasprotovanju Svobode ni težko uganiti, da so ga poleg njegovih poslancev podprli še v trojčku NSi, SLS, Fokus, Demokratih in SDS. Ali kot se je slikovito izrazil poslanec Svobode Lenart Žavbi: »Špricatelj in špricanec sodelujeta skupaj, zato da bosta dosegla novo vlado Janeza Janše.« V času tretje Janševe vlade je Stevanović v javnosti namreč postal znan kot prvi obraz protestnih shodov proti ukrepom tedanje Janševe vlade za zajezitev epidemije covida-19. Protestnike je takrat policija preganjala z vodnim topom. Na enem od protestov je policija Stevanovića tudi pridržala. Zaradi protestov je takratni predsednik Borut Pahor oktobra 2021 povabil Stevanovića na pogovor, na katerem je ta na predsednika naslovil zahtevo po odstopu takratne vlade.

Takrat je Stevanović na upravni enoti tudi podpisal listino, s katero se je zavezal, da stranka nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom. Kar pa ne pomeni, da ne bi z njo sodelovala kot konstruktivna opozicija, je bilo danes razbrati iz njegovih izjav. Je pa v zadnjih mesecih in tednih večkrat javno izpostavil, da stranka Resni.ca ne bo šla v koalicijo niti z Janšo niti s predsednikom Svobode Robertom Golobom. Z desnim polom ima sicer več stičnih točk, ko gre za programske usmeritve, zlasti ko gre za razbremenitev gospodarstva, oziroma nižje davke, ter boj proti korupciji. Bistveno manj pa so si blizu po pogledih na zunanjo politiko. Stevanović je suverenist, nasprotuje članstvu v EU in Natu, ko gre za gospodarsko sodelovanje pa meni, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi, tudi Rusijo in Kitajsko. Ob tem, ko je bil danes Stevanović izvoljen z glasovi stranke, s katero je sodelovanje odrekal, pa je v današnjem nagovoru po izvolitvi izpostavil pomen zaupanja ljudi, ki da ni samoumevno. »Je posojilo in kot vsako posojilo ga je treba vračati z delom, z odgovornostjo, z besedo, ki velja.«

Stevanović se je rodil 23. februarja 1982 in prihaja iz Kranja. Deloval je kot policist, kjer mu je bilo očitanih več spornih dejanj. Nato se je zaposlil v lizinški družbi in pozneje delal kot samostojni podjetnik. Vodi tudi Zvezo vaterpolskih društev Slovenije. Politično udejstvovanje je začel na lokalni ravni.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
22:45
Razno
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki