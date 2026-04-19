Zoran Stevanović se je takole odzval na odmeven zapis vidne članice Resnice

Zorana Stevanovića je opozorila, da njegovi volivci »niso neumni« in da jim je treba ponuditi kaj več kot položaj predsednika DZ. »Dati podporo bodočemu mandatarju in ne iti v vladno koalicijo je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino,« je bila jasna.

Stranka Resnica je po njenih besedah zares zrasla na nasprotovanju ukrepom, ki jih je v času epidemije covida-19 narekoval tedanji premier Janša. Stevanovića in Janšo je pozvala k spremembi zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil sprejet v času Golobove vlade in v katerega po njenih navedbah sedaj niso vnešene varovalke.

Dobronameren in strokovno utemeljen prispevek

V stranki Resnica so v današnjem odzivu za Televizijo Slovenija (TVS) zapisali, da Stevanović zapis Sabine Senčar razume kot dobronameren in strokovno utemeljen prispevek k razpravi o prihodnji zdravstveni in zakonodajni politiki. Ob tem poudarja, da gre za mnenje članice strokovnega sveta stranke za področje zdravstva, ki da s svojimi izkušnjami odpira pomembna vprašanja. Kot so navedli, Stevanović posebej pozdravlja njen predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih, »saj je prav to eno izmed ključnih izhodišč stranke že od samega sprejema zakona«. »Tudi zato je leta 2022 osebno protestiral pri takratnem predsedniku vlade Robertu Golobu. V stranki vztrajamo, da so spremembe zakona o nalezljivih boleznih nujne, in bomo na njih delali ne glede na to, kdo bo vodil prihodnjo vlado,« so zapisali v odzivu. Poudarili so še, da Resnica ne bo vstopala v koalicijo ne z Janezom Janšo ne z Robertom Golobom, »a smo pripravljeni podpreti tistega mandatarja, ki bo uspel zbrati širšo podporo in bo v svoj program vključil naše temeljne programske točke«. Predsednik stranke si po njihovih navedbah »želi konstruktivnega sodelovanja, ki presega osebne ali politične delitve ter je usmerjeno predvsem v konkretne rešitve za ljudi - tudi na področju zdravstva, kjer so spremembe nujno potrebne«.

Stevanović je sicer v času vlade Janeza Janše na upravni enoti podpisal listino, s katero se je zavezal, da stranka nikoli ne bo politično sodelovala z Janšo in njegovo SDS. Senčar je po letošnjih parlamentarnih volitvah, na katerih se je stranka zavihtela v DZ, dejala, da je bilo to njihovo stališče o nesodelovanju s SDS »morda malo vzeto iz konteksta«, da nimajo nič proti SDS, ampak so proti »sami logiki politike, kjer se umetno ustvarjata pola, se pravi Janša in ne-Janša«. Dodala je še, da »Stevanović ne bo nikoli razočaral tistih, ki so mu zaupali svoj glas«.