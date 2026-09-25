Zoran Stevanović 'študiral' na filofaksu, a neuspešnega študija ni plačal! Na spletu medtem trdil, da je doktor znanosti (FOTO)

NEPORAVNANI DOLGOVI

Predsednik parlamenta na filozofski fakulteti ni opravil doktorata. Dolgoval je šolnino, vendar je FF zamudila rok za izterjavo denarja.

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je poleti trdil, da je iz lastnih prihrankov poravnal dolg strankarskega tovariša Borisa Mijića njegovim delavcem. Zdaj pa se je pojavil nov dolg, ki ga ima Stevanović sam, in sicer do filozofske fakultete (FF), na kateri je želel med letoma 2014 in 2020 doseči naziv doktorja. Ljubljanska FF je ta teden potrdila, da Stevanović »ni v celoti« poravnal svojih obveznosti. Stevanović je imel na svojem profilu ​na Facebooku pri stopnji izobrazbe več let zapisano: »doktorat znanosti, Filozofska fakulteta UL«. Toda v začetku letošnjega ...