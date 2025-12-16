  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REVIZIJA POSLOVANJA

Zpiz napačno odmerjal in izplačeval pokojnine

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2024 ugotovilo nepravilnosti in kršitve.
ZPIZ Slovenija. FOTO: Mavric Pivk
ZPIZ Slovenija. FOTO: Mavric Pivk
STA, K. G.
 16. 12. 2025 | 09:07
 16. 12. 2025 | 09:07
3:13
A+A-

Računsko sodišče je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za pravilnost poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je zavod v najmanj 54 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino. Zpiz je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2024 in izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2024, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava Republike Slovenije. Računsko sodišče je o računovodskih izkazih zavoda za leto 2024 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. 12. 2024 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto.

O pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2024 pa je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom, ker zavod v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah, to je v matični evidenci zavarovancev in v matični evidenci uživalcev pravic, ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Kot ugotavlja računsko sodišče, je zato zavod v najmanj 54 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v štirih primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini. Poleg tega Zpiz pri nabavi materiala in storitev v vrednosti najmanj 146.843 evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, zdravnikom izvedencem pa ni obračunal in izplačal vseh avtorskih honorarjev za opravljeno delo v invalidskih komisijah.

Prav tako je zavod v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju javnega uslužbenca napredoval pred izpolnitvijo pogojev za napredovanje, javno uslužbenko pa je ob premestitvi na drugo delovno mesto uvrstil v previsok plačni razred. Osmim javnim uslužbencem pri obračunu dodatka za delovno dobo ni pravilno štel zaključenih let delovne dobe, zato je izplačal najmanj za 4694 evrov preveč plače in najmanj za 375 evrov premalo dodatka za delovno dobo. Poleg tega je zavod javnemu uslužbencu izplačal jubilejno nagrado v znesku 348 evrov, čeprav je pogoje za izplačilo izpolnil že pri prejšnjem delodajalcu. Zavod je med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

Več iz teme

Zpizpokojnineračunsko sodišče
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO PRIPOROČAMO

Zakaj je tek na smučeh najboljša zimska vadba

Tek na smučeh je zimska vadba, ki prepriča telo um in začetnike
Miroslav Cvjetičanin16. 12. 2025 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
ŠTEVILNI UKREPI

V Šoštanju se trudijo za boljše življenje invalidov

S posebnimi ukrepi in infrastrukturo bodo v občini odpravili pomanjkljivosti.
16. 12. 2025 | 10:45
10:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NOVE PODROBNOSTI

Upokojenca umrla, ko sta poskušala preprečiti masaker: »Njuna družina naj ve, da sta junaka« (VIDEO)

Med prvimi, ki so opazili terorista na plaži Bondi, je bil starejši par.
16. 12. 2025 | 10:34
10:18
Novice  |  Slovenija
OBOROŽITEV SLOVENSKE VOJSKE

Zračni ščit za Slovenijo: 854-milijonska naložba v raketne sisteme, drone in operativne centre do leta 2030

Denar ne gre le v »velike igrače«, ampak tudi v tisto, česar javnost pogosto ne vidi.
16. 12. 2025 | 10:18
10:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERVJU

Dr. Leonida Zalokar ob odhodu: Naveličana sem zbirokratiziranega sistema

Ena izmed bolj vidnih strokovnjakinj z izkušnjami dela z mladostniki zapušča javni sektor. V intervjuju odkrito pove, kaj jo je pripeljalo do te odločitve.
Mateja Florjančič16. 12. 2025 | 10:15
10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Manj stresa, več veselja med prazniki

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki