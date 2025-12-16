Zpiz napačno odmerjal in izplačeval pokojnine

Računsko sodišče je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za pravilnost poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je zavod v najmanj 54 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino. Zpiz je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2024 in izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2024, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava Republike Slovenije. Računsko sodišče je o računovodskih izkazih zavoda za leto 2024 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. 12. 2024 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto.

O pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2024 pa je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom, ker zavod v nasprotju z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v svojih evidencah, to je v matični evidenci zavarovancev in v matični evidenci uživalcev pravic, ter v upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na odmero pokojnine. Kot ugotavlja računsko sodišče, je zato zavod v najmanj 54 primerih nepravilno določil in izplačal pokojnino, kar je v štirih primerih vplivalo tudi na izplačilo nepravilnega zneska letnega dodatka k pokojnini. Poleg tega Zpiz pri nabavi materiala in storitev v vrednosti najmanj 146.843 evrov ter pri oddaji storitev izvedenskih mnenj ni ravnal v skladu z zakonom o javnem naročanju, zdravnikom izvedencem pa ni obračunal in izplačal vseh avtorskih honorarjev za opravljeno delo v invalidskih komisijah.

Prav tako je zavod v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju javnega uslužbenca napredoval pred izpolnitvijo pogojev za napredovanje, javno uslužbenko pa je ob premestitvi na drugo delovno mesto uvrstil v previsok plačni razred. Osmim javnim uslužbencem pri obračunu dodatka za delovno dobo ni pravilno štel zaključenih let delovne dobe, zato je izplačal najmanj za 4694 evrov preveč plače in najmanj za 375 evrov premalo dodatka za delovno dobo. Poleg tega je zavod javnemu uslužbencu izplačal jubilejno nagrado v znesku 348 evrov, čeprav je pogoje za izplačilo izpolnil že pri prejšnjem delodajalcu. Zavod je med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.