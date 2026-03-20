Žuglja in uradnike ovadili za pet kaznivih dejanj: kdo je brskal po računih Slovencev?

POD DROBNOGLEDOM

Preiskovalna komisija zaokrožila delo z razširjeno kazensko ovadbo. Vodji in članom Omege med drugim očitajo izdajo tajnih podatkov.

Policija je kmalu po zamenjavi premierja Janeza Janše leta 2022 začela zahtevno in obsežno preiskavo zaradi zlorabe uradnega položaja: tudi zato, ker so bančni podatki slovenskih in tujih državljanov iz Urada za preprečevanje pranja denarja pristali pri srbskih državnih organih. Z razširjeno kazensko ovadbo so delo zaokrožili tudi člani parlamentarne komisije. Nepravilno in nezakonito Policija je oktobra 2023 zaključila preiskavo proti Damjanu Žuglju, nekdanjemu direktorju Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ter njegovim sodelavcem, ki so jih na specializirano državno tožilstvo ...