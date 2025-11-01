Zunanje ministrstvo z resnim sporočilom: odsvetujejo vsa potovanja v Tanzanijo

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili danes in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti. V državi, kjer so ta teden izbruhnili protesti in nemiri, naj bi se nahajalo več kot 100 Slovencev.

»Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo,« je danes še opozorilo ministrstvo.

Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V petek je ministrstvo imelo informacije o približno 50 do 60 slovenskih državljanih v Tanzaniji, ki tam večinoma dopustujejo s turističnimi agencijami. Danes po najnovejših informacijah ocenjujejo, da jih je tam med 120 in 150. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu, ki bi lahko vplivale na njihov povratek.

Protesti in nemiri izbruhnili v sredo

V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.

Oblasti so v odziv prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro. Po navedbah opozicije je bilo v odzivu varnostnih sil ubitih več sto ljudi, vlada nasilje zanika.