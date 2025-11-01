  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TAM VEČ SLOVENCEV

Zunanje ministrstvo z resnim sporočilom: odsvetujejo vsa potovanja v Tanzanijo

V Tanzaniji so v sredo izbruhnili protesti in nemiri. Oblasti so prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro.
Pripadniki tanzanijskih varnostnih sil FOTO: Marco Longari Afp
Pripadniki tanzanijskih varnostnih sil FOTO: Marco Longari Afp
STA
 1. 11. 2025 | 18:41
2:01
A+A-

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili danes in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti. V državi, kjer so ta teden izbruhnili protesti in nemiri, naj bi se nahajalo več kot 100 Slovencev.

»Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo,« je danes še opozorilo ministrstvo.

Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V petek je ministrstvo imelo informacije o približno 50 do 60 slovenskih državljanih v Tanzaniji, ki tam večinoma dopustujejo s turističnimi agencijami. Danes po najnovejših informacijah ocenjujejo, da jih je tam med 120 in 150. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu, ki bi lahko vplivale na njihov povratek.

Protesti in nemiri izbruhnili v sredo

V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.

Oblasti so v odziv prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro. Po navedbah opozicije je bilo v odzivu varnostnih sil ubitih več sto ljudi, vlada nasilje zanika.

Več iz teme

Tanzanijapotovanjazunanje ministrstvoprotesti
ZADNJE NOVICE
19:28
Novice  |  Slovenija
TRIJE LEPOTCI

Trije službeni psi policije iščejo nov dom, takšne so izhodiščne cene (FOTO)

Zainteresirani za njihov nakup lahko svoje ponudbe pošljejo do 18. novembra 2025.
1. 11. 2025 | 19:28
19:05
Novice  |  Slovenija
(NE)VARNO V SLOVENIJI

Pismo policista o katastrofalnih razmerah odmeva! Imamo odgovor vrha policije, tudi glede PU Novo mesto

Zavračamo navedbe iz pisma, pravijo na policiji in dodajajo, da je visoka raven varnosti v Sloveniji dokaz izjemne profesionalnosti, predanosti in požrtvovalnosti vseh zaposlenih v policiji in policijskih vodij.
1. 11. 2025 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZASAVSKI AVION NA ZAJLO

Na stičišču treh občin obstaja in deluje še zadnja zračna gondola

Nekdaj so bile cicke praktično transportno sredstvo za ljudi in tovor čez Savo.
Roman Turnšek1. 11. 2025 | 19:00
18:41
Novice  |  Slovenija
TAM VEČ SLOVENCEV

Zunanje ministrstvo z resnim sporočilom: odsvetujejo vsa potovanja v Tanzanijo

V Tanzaniji so v sredo izbruhnili protesti in nemiri. Oblasti so prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro.
1. 11. 2025 | 18:41
18:03
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Črno korito? Nič več madežev, če sledite temu preprostemu triku

Skrivnost sijočega črnega korita? Redna nega, sušenje in kapljica kokosovega olja. Urša Erman razkriva preprost trik iz našega podkasta.
1. 11. 2025 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŠPORT

Naše izvrstne nogometašice pogledujejo v Brazilijo

Ženska reprezentanca bo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 začela v najvišjem kakovostnem razredu.
1. 11. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki