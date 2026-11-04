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PREDVOLILNA KAMPANJA

Župan Dupleka po zapletu z Magnificovo pesmijo umaknil predvolilni video: »Naš namen ni krasti ...«

Po odzivih glede avtorskih pravic in očitkih konkurence so se odločili, da posnetek umaknejo s spleta.
Predvolilna priredba Magnificove uspešnice, ki so jo sestavili v Modri listi Duplek, ni vsem po godu. FOTO: Zaslonski Posnetek, Modra Lista Žduplek, Delo Ui
Predvolilna priredba Magnificove uspešnice, ki so jo sestavili v Modri listi Duplek, ni vsem po godu. FOTO: Zaslonski Posnetek, Modra Lista Žduplek, Delo Ui
N. P.
 4. 11. 2026 | 19:34
3:15
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Predvolilni videospot dupleškega župana Mitje Horvata in njegove Modre liste, v katerem so v modrih bundicah zapeli in zaplesali na melodijo znamenite Magnificove uspešnice Samo ljubezen, je v zadnjih dneh dvignil precej prahu. Čeprav so želeli z glasbo, plesom in pojočim nagovorom širiti pozitivno energijo in pozivati k složnosti, se je podvig hitro zapletel – po odzivih glede avtorskih pravic in očitkih konkurence so se odločili, da posnetek umaknejo s spleta.

Župan Mitja Horvat, ki se poteguje za svoj četrti mandat, se je po umiku videospota odzval s krajšim zapisom in poudaril, da je šlo zgolj za predvolilno satiro. Kot pravi, si ne želi, da bi takšne stvari razdeljevale občane: »Res si ne želim, da nas kdo tako deli. Verjamem, da je naša priredba Magnificove pesmi imela precej močno in jasno sporočilo. Dvomim, da je kdorkoli pomislil, da je morda Magnifico podpornik Modre liste. Sam še vedno verjamem, da čeprav gre za satiro, z videom nismo nikogar užalili. Ampak nekomu pozitivni odzivi ljudi pač gredo v nos,« je dejal župan.

FOTO: Saso Korosec
FOTO: Saso Korosec
Horvat poudarja, da se pred objavo posvetoval s strokovnjaki s področja satire, ki jo slovenska zakonodaja omogoča tudi brez izrecnega soglasja avtorja, a se je kljub temu odločil za umik: »Nikakor ni moj namen krasti intelektualne lastnine (ali kolesa ... kot se je izrazila konkurenca), zato smo video umaknili ... A naš namen ni širiti slabe volje, ampak miselnost o sodelovanju in ljubezni,« trdi Horvat.

Odzivi občanov: Od podpore satiri do kritik 

Umik videospota in županovo pojasnilo sta na družbenih omrežjih izzvala mešane odzive. Medtem ko nekateri v dejanju vidijo le nedolžno šalo in podporo županovi ekipi, drugi opozarjajo, da bi se morala občina namesto s pesmijo ukvarjati z resnejšimi lokalnimi težavami.

Podporniki opozarjajo na pretiravanje: »Ko Tilen Artač in Radio Ga Ga delajo parodije, se vsi smejimo, ko pa se malo pohecamo mi, pa cel halo. Saj razumemo, da je treba določene stvari urediti, ampak malo humorja pa tudi ne škodi. In kot pravijo, za dobrim konjem se vedno kadi, za nami pa je očitno že cel dim!« pravi eden od podpornikov, medtem ko drugi dodaja: »Res, Mitja, tako kot si rekel, zdaj so pač taki časi. Verjamem, da dobro vedno zmaga.«

Po drugi strani kritični občani opozarjajo, da je preusmerjanje pozornosti na videospote neprimerno, ko v občini ostajajo odprta pomembna vprašanja. »Zaskrbljujoče je, da se opozarjanje na nepravilnosti poimenuje 'konkurenca',« je zapisal eden od komentatorjev. Druga občanka pa je županu očitala zastale projekte in varnostne težave: »Moti me veliko stvari ... Stoji objekt, v katerem naj bi bila trgovina, javnega obvestila, zakaj je tako, pa ni. Druga stvar pa so objestni fantje na motorjih, ki sejejo strah. Ne recite, da ni v vaši moči kaj storiti.«

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