Župan Dupleka z ekipo v modrih bundicah zapel ponarodelo Magnificovo uspešnico, nato pa hladen tuš: tega očitno ni pričakoval (VIDEO)

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, kandidati iščejo vse mogoče načine, kako osvojiti glasove volivcev. Eni stavijo na obljube, drugi na rokovanje in nasmehe, v Dupleku pa so ubrali nekoliko bolj poskočno pot. Aktualni župan Mitja Horvat je s svojo ekipo zapel kar na melodijo znamenite uspešnice Samo ljubezen. A čeprav so želeli širiti ljubezen, je njihov videospot že povzročil nekaj slabe volje.

Župan Mitja Horvat, ki občino vodi že od leta 2014 in se poteguje za četrti mandat, je skupaj s svojo Modro listo pripravil prav poseben predvolilni videospot. Namesto običajnih političnih nagovorov so se odločili za pesem, ples in nekaj humorja. Za glasbeno podlago so izbrali dobro znano melodijo pesmi Samo ljubezen, ki jo je ustvaril Magnifico, z njo pa so Sestre leta 2002 nastopile na Evroviziji. Naslova pesmi, ki so jo objavili na Youtubu, niso spreminjali, so pa besedilo prilagodili Dupleku, prihajajočim volitvam in svojim obljubam.

Župan si je dal duška tudi pred mikrofonom

»Zdaj prišel je tisti čas, ko vsak bori se za vaš glas,« se začne njihova volilna različica, ki se pošali tudi iz obljub, s katerimi politiki nagovarjajo volivce. Pred mikrofonom se je znašel tudi sam župan, ki zapoje: »Večina, ki me že pozna, ve, da naredim, kar se da.«

V spotu nastopajo člani in podporniki Modre liste, oblečeni v modre strankarske bundice, medtem ko se v ozadju vrstijo podobe njihovih krajev in občinskih pridobitev. Za pevski del so poskrbeli Nives Polanec, Peter Trstenjak in Mitja Horvat, pri nastajanju posnetka pa je sodeloval tudi podžupan David Kumer. In kaj ponujajo volivcem? Kot sporočajo v pesmi, predvsem ljubezen in složnost. V enem od verzov jih pozivajo, naj na volitvah poslušajo svoje srce. Da je predvolilna zabava popolna, ob koncu videospota vsi skupaj še zaplešejo in nazdravijo s kozarci vina.

»Z velikim veseljem med vas pošiljamo naš spot, ob katerem smo se zabavali, smejali in znova dokazali, da smo prava ekipa!« so zapisali na družbenem omrežju. Dodali so, da jih kljub že opravljenim projektom čaka še veliko dela. »Ker Duplek niso samo projekti. Duplek smo ljudje. In skupaj zmoremo veliko!«

Celoten videospot Samo ljubezen si lahko ogledate tukaj:

Magnifico nad priredbo ni navdušen

Toda ljubezen očitno ni obojestranska. Kot poroča Dnevnik, avtor glasbe Robert Pešut - Magnifico za uporabo svoje pesmi ni dal dovoljenja. Njegov menedžer Igor Arih, direktor družbe Dom svobode, je za Dnevnik povedal, da za predvolilni videospot sploh niso vedeli. Uporabo pesmi brez soglasja je označil za kršitev avtorskih pravic in opozoril, da glasba ni nekaj, s čimer bi lahko vsakdo prosto razpolagal. Poudaril je tudi, da lahko uporaba glasbe v politični kampanji ustvari napačen vtis, da avtor podpira določeno politično opcijo.

Župan Horvat medtem odgovarja, da so pesem razumeli kot satiro oziroma parodijo in da so pridobili informacije, po katerih za takšno uporabo dovoljenje ni potrebno. Avtorja so, kot pravi, navedli tudi v opisu posnetka. Po njegovih besedah so se želeli predvsem pošaliti iz predvolilnih obljub, ki jih je pogosto težko izpolniti, in namesto tega poudariti sodelovanje ter pozitivno sporočilo. Ali gre za dovoljeno parodijo ali nedovoljeno uporabo avtorskega dela, pa ni tako preprosto vprašanje.