NAJVEČJA ŠIRITEV DOSLEJ

Župan Janković širi Ljubljano: zraslo bo »novo mesto z deset tisoč prebivalci«

Obeta se tudi nov park, velik 50 hektarov.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
N. P.
 8. 11. 2025 | 19:46
2:57
Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal največji razvojni projekt v zgodovini prestolnice – v Stanežičah ob Celovški cesti bo v prihodnjih letih nastalo popolnoma novo mestno območje z na tisoče stanovanji, šolami, parkom in zdravstvenim centrom, je poročal portal Ljubljanainfo.

Gre za t. i. »novo mesto v mestu«, ki bo po Jankovićevih besedah ponudilo dom za približno deset tisoč ljudi. »V Stanežičah bomo zgradili okoli 7000 stanovanj, šole, vrtce in športna igrišča. Tja se bo preselilo življenje,« je dejal župan.

Eden ključnih delov projekta bo tudi preselitev podjetij LPP in LPT. »Tam bomo zgradili novo infrastrukturo. Na območju današnjega sedeža LPP na Celovški pa bo nastal park – tretji največji v Ljubljani, takoj za Tivolijem in Špico,« je pojasnil.

Ključ za širitev: kanal C0

Da bi bila gradnja v Stanežičah sploh mogoča, je treba najprej dokončati kanal C0, dolg 12 kilometrov, ki bo povezoval severni in vzhodni del mesta s čistilno napravo Brod. »Širitve nismo mogli začeti, dokler ni bil narejen kanal C0. Ko bo dokončan, bo tam nastalo novo mesto,« je poudaril Janković. Medtem ko bodo Stanežiče v prihodnjih letih postale prizorišče glavne širitve prestolnice, drugod po mestu takšnih projektov ne bo.

Občina načrtuje tudi preobrazbo območja BTC v moderno poslovno in stanovanjsko četrt s poudarkom na zeleni infrastrukturi.

Uredili bodo tudi nov park. FOTO: Jure Eržen/delo
Uredili bodo tudi nov park. FOTO: Jure Eržen/delo

Odgovor župana o »samostojni Šiški«

Na vprašanje sledilca na Instagramu, ali bi Šiška lahko postala samostojna občina, je Janković odgovoril odločno: »Ne more postati svoja občina. To je bilo določeno že leta 1994, ko je bila ustanovljena ena mestna občina, druge pa so se odcepile. Ne vidim razloga, zakaj bi Šiška postala samostojna.«

Ob tem je dodal, da prav Šiško v prihodnjem mandatu čaka eden najlepših projektov v mestu. »Področje LPP-ja, veliko 50.000 kvadratnih metrov, bomo preselili v Stanežiče, kjer bo pod zemljo skupaj z delavnicami, samo upravna stavba bo nad zemljo. Na teh petih hektarjih pa bo nastal park, razen ene 60-metrske stolpnice,« je pojasnil župan.

Na koncu je Janković šaljivo pripomnil: »Ali ni lažje zamenjati župana kot ustanavljati novo občino? Kdor ima željo biti župan – volitve so novembra prihodnje leto, pa naj se dobro pripravi.«

Z novo sosesko v Stanežičah Ljubljana stopa v novo razvojno obdobje, ki naj bi mestu prineslo sodobno, trajnostno in bolj povezano prihodnost.

LjubljanaZoran JankovićKanal C0MOLMestna občina LjubljanažupanprojektŠiškaStanežičeLPP
