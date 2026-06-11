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DOMNEVNA KORUPCIJA

Župan Milan Balažic, osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, ostaja v priporu

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo Balažičevega odvetnika.
Milan Balažic. FOTO: Leon Vidic/delo
Milan Balažic. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. P.
 11. 6. 2026 | 19:28
2:41
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Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo Balažičevega odvetnika Milana Krstića na odreditev pripora. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sklep o 30-dnevnem priporu za Balažica, ki se je konec maja znašel v središču obsežnih kriminalističnih preiskav, sprejel v prejšnjem tednu. Balažičev zagovornik Milan Krstić je ob tem napovedal pritožbo, a kaže, da z njo ni uspel. »V zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim je to sledilo predlogu tožilstva za odreditev pripora v predmetni zadevi,« so danes za STA pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu.

Odreditev pripora je sledila obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih. V njih so kriminalisti iskali dokaze za sum več kot 20 kaznivih dejanj, med drugim jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje. Kot izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je Balažic osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje.

Balažic je po navedbah iz odredbe »izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik«, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020. Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Balažic je na novinarski konferenci v začetku junija očitke zavrnil, kazensko ovadbo zoper njega pa ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Po njegovem mnenju je v ovadbi veliko nešteto izmislekov, neresnic in klevet.

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