Župan Moravč Balažic doživel napad tesnobe, dobil je pomirjevala

Župan Moravč Milan Balažic, ki se je znašel pod lupo policijskih preiskovalcev, očitke zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazne in politično motivirane. Po neuradnih podatkih mu očitajo, da naj bi položaj župana izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi prejel različne koristi.

Kriminalisti so te dni izvedli 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri 20 fizičnih in šest pravnih osebah ter pri organih lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih dejanj: jemanja oziroma dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Kot so med drugim poudarili na tiskovni konferenci predstavnikov sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in urada kriminalistične policije Generalne policijske uprave, je kaznivih dejanj osumljenih 20 fizičnih in ena pravna oseba. Odvzeta je bila prostost dvema osebama, preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča jima je odredil (začasno) sodno pridržanje.

Župan Moravč je včeraj na svoji novinarski konferenci odločno zavrnil vse očitke in preiskavo označil za politično motiviran poskus njegove diskreditacije pred lokalnimi volitvami. »15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo, odvetnik pa je preprečil, da bi izkopali dvorišče in odnesli tlakovce. Ponoči sem doživel napad tesnobe, šele ko sem po več urah dobil zdravniško obravnavo in pomirjevala, sem lahko zaspal,« je dejal.

Po informacijah iz sodne odredbe za hišno preiskavo naj bi v zameno za različne koristi posredoval v korist podjetja Termit, s katerim je občina po letih sporov leta 2023 podpisala protokol o sodelovanju. Med drugim naj bi dobil kuhinjo v vrednosti približno 26.000 evrov, sporna pa naj bi bila tudi nakazila podjetja Termit na račun samostojnega podjetja njegove partnerice Nine Krajnik.