Župan Novega mesta opozarja: so pravice kršiteljev nad varnostjo skupnosti?

Odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je v Sloveniji sprožila odzive pravne stroke, politike in širše javnosti. Gre za določbo, ki je omogočala izvršbo neplačanih glob tudi na denarno socialno pomoč, predvsem v primerih ponavljajočih se prekrškov. Sodišče je presodilo, da bi nadaljnje izvajanje ukrepa lahko povzročilo težko popravljive posledice za socialno ogrožene posameznike, zato je njegovo izvajanje začasno zadržalo do končne odločitve. Pri tem je izpostavilo pomen varovanja človekovega dostojanstva in socialne varnosti, saj so socialni prejemki pogosto edini vir preživetja.

Na eni strani so pobudniki ustavne presoje opozarjali, da bi lahko izvršbe na socialne prejemke nesorazmerno prizadele najranljivejše skupine prebivalstva, vključno z otroki. Po njihovem mnenju bi takšni ukrepi lahko vodili v še globljo socialno stisko in dolgoročne negativne posledice za družbo. Odločitev pa je sprožila tudi drugačne odzive. Mestni svetnik Mestne občine Novo mesto Marko Dvornik je na družbenem omrežju X povzel zapis, ki izpostavlja odprto pismo župana Gregorja Macedonija. V njem je bilo zastavljeno vprašanje, ali bodo pristojne institucije enako odločno ščitile pravice otrok in žrtev kot tudi pravice posameznikov, ki s ponavljajočimi se kršitvami ogrožajo varnost ljudi.

»Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na Varuha človekovih pravic RS in Pravno mrežo za varstvo demokracije naslovil odprto pismo z naslovom »Bomo ščitili otroke in žrtve ali neodgovorne posameznike?« S pismom se je odzval na odločitev Ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje 8. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti – ta je omogočal izvršbo neplačanih glob za ponavljajoče se prekrške tudi na denarno socialno pomoč. V pismu pobudnikom ustavne presoje izpostavlja ključno vprašanje: ali bodo pravice otrok in žrtev zaščitene enako odločno kot pravice neodgovornih posameznikov, ki s ponavljajočimi se prekrški ogrožajo varnost ljudi? Od naslovnikov pričakuje jasen in konkreten odgovor, kako bodo v takšnih primerih zagotovljeni varnost ljudi, zaščita otrok, temeljne vrednote pravne države.«

V razpravi se tako soočata dva vidika. Prvi poudarja pomen zaščite socialno šibkih in spoštovanja temeljnih pravic, drugi pa poudarja potrebo po učinkovitem sankcioniranju ponavljajočih se kršitev ter zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju. Vprašanje, ki ostaja odprto, je predvsem, kako zagotoviti ravnotežje med obema ciljema. Država mora namreč hkrati varovati človekove pravice in zagotavljati javni red ter varnost. Končna odločitev Ustavnega sodišča bo zato pomembna ne le z vidika zakonodaje, temveč tudi za širše razumevanje vloge socialne države in odgovornosti posameznika.