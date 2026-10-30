Župan Rakovec bi zemljišče za pravoslavno cerkev v Kranju najprej prodal, nato spreminjal namembnost: kdo bi pobral razliko?

Po razkritju posnetkov pogovorov o prodaji občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju se odpirajo nova vprašanja. Kot poroča 24ur, bi lahko občina zemljišče prodala po bistveno nižji ceni od vrednosti, ki bi jo doseglo po spremembi prostorskih pogojev. Na takšno možnost opozarjajo strokovnjaki, ki se sprašujejo, kdo bi imel od predvidenega postopka največ koristi.

Kot smo že poročali, sta se kranjski župan Matjaž Rakovec in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović na srečanju s predstavniki srbske skupnosti pogovarjala o zemljišču, na katerem bi lahko zgradili pravoslavno cerkev. Stevanović je govoril tudi o donatorju, ki naj bi zagotovil denar za nakup in gradnjo.

Župan na posnetku govoril drugače

Rakovec je na srečanju pojasnjeval, da bi lahko zemljišče na javno dražbo dali že februarja ali marca prihodnje leto, pri čemer je omenil tudi možnost oblikovanja koalicije po volitvah. »Potem se pa začne postopek spreminjanja namembnosti, to se pravi iz ZK-ja, kot je zdaj, ciljna sprememba v možnost postavljanja sakralnega objekta,« je dejal. Zdaj župan pojasnjuje, da namembnosti zemljišča sploh ni treba spreminjati, saj je območje že namenjeno pokopališki dejavnosti in opravljanju verskih obredov. Potrebna naj bi bila le ciljna sprememba občinskega prostorskega načrta.

Prav napovedovanje spremembe prostorskega akta za vnaprej znanega kupca pa je po mnenju arhitekta Matevža Čelika Vidmarja problematično. Za Večer je opozoril, da bi takšno ravnanje pomenilo prostorski akt po meri posameznika, kar je najmanj v nasprotju z načeloma enake obravnave in preglednosti. Prostorsko načrtovanje bi moralo namreč temeljiti na strokovni presoji javne koristi, ne na potrebah posameznega kupca.

Zoran Stevanović FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Razlika v vrednosti bi pripadla kupcu

Čelik Vidmar opozarja še na finančno plat predvidenega postopka. Če bi občina zemljišče prodala po sedanji namenski rabi, bi bila njegova ocenjena vrednost po vsej verjetnosti nižja, kot bi bila po spremembi prostorskega akta, ki bi omogočila gradnjo cerkve. »Razlika vrednosti, ki bi nastala s spremembo rabe v prostorskem aktu, bi tako pripadla kupcu (v obliki neupravičenega popusta),« je opozoril. Po njegovi oceni bi lahko takšen način prodaje pomenil tudi negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Na vpliv spremembe namembnosti na vrednost zemljišča je že v sredini oddaji 24ur Zvečer opozoril nekdanji prvi direktor Urada za preprečevanje korupcije Boštjan Penko. Pojasnil je, da se lahko vrednost v določenih primerih poveča celo za 50-krat. Ob tem se je vprašal, kdo bi imel od takšnega posla koristi in ali bi lahko prišlo do povratnih uslug. To sicer ne pomeni, da bi se vrednost konkretnega zemljišča v Kranju dejansko toliko povečala ali da je bila občina že oškodovana.

V pogovorih med Rakovcem in Stevanovićem se je kot morebitni donator pojavljal bosansko-hercegovski poslovnež Mladen Milanović, znan tudi kot Kaja. Novinarji ga že tri dni poskušajo dobiti za odziv, vendar se na njihove telefonske klice, sporočila in elektronsko pošto ne odziva. Njegovo ime pa ni povezano samo z načrti za pravoslavno cerkev v Kranju. Srbski mediji so že spomladi poročali, da naj bi pravoslavni skupnosti podaril tudi del zemljišča za gradnjo nove cerkve v ljubljanskem Štepanjskem naselju.

Ljubljanski župan Zoran Janković je za 24ur potrdil, da ima Milanović zemljišče ob Litijski cesti, kjer je trenutno dovoljena stanovanjska gradnja. »Del tega zemljišča, če se bo odločil predlagati spremembo, bomo resno obravnavali,« je povedal Janković. Pojasnil je, da je bila želja po gradnji cerkve sicer izražena, vendar konkretnega predloga še niso prejeli. Prav tako za zdaj ne ve, kolikšno zemljišče bi potrebovali.

Brglez ostro kritičen do Stevanovića in Rakovca

Na razkritje posnetkov se je odzval tudi nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je Stevanovićevo govorjenje o uporabi političnega položaja za pridobitev donatorja in dogovarjanje o prodaji označil za zlorabo. »Pravzaprav je funkcija predsednika Državnega zbora tista, ki bi morala preprečevati zlorabe, ne pa jih sam početi,« je povedal. Kritičen je bil tudi do Rakovca, predvsem zaradi morebitnega sodelovanja Socialnih demokratov s Stevanovićevo stranko Resnica. Takšno povezovanje je primerjal s sodelovanjem nemških socialdemokratov s skrajno desno AfD.

Brglez je ob tem razkril, da se od SD vse bolj oddaljuje. Formalno iz stranke še ni izstopil, vendar članarine ne plačuje več. Oglasila se je tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je poudarila, da morajo nosilci javnih funkcij ravnati odgovorno in zakonito. Obenem je opozorila, da same besede še niso odločilne, pomembna so predvsem dejanja.

Rakovec medtem vztraja, da bo Mestna občina Kranj pri vseh postopkih ravnala v skladu z zakonodajo. Po njegovih besedah mu je predsednik SD Matjaž Han po objavi posnetkov izrekel podporo, kar naj bi nekatere v stranki presenetilo.