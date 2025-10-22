Župan Pesnice razočaran, poglejte, kako so se vandali spravili na vrtec

Gregor Žmak, župan občine Pesnica je na družbenem omrežju Facebook delil s sledilci zapis, da se v zadnjem času vse pogosteje srečujejo z dejanji vandalizma in nespoštljivega odnosa do skupnih objektov, tokrat vrtca. Dogodek je bil, kot je zapisal župan, prijavljen policiji, saj gre za ponavljajoča se dejanja.

»V ponedeljek zjutraj so pred vrtcem naleteli na žalosten prizor – razmetane smeti, pločevinke, cigaretne ogorke in celo oluščeno koruzo pred glavnimi vhodi, kjer vsako jutro vstopajo naši najmlajši. Tematski kotiček, ki so ga z veliko skrbnostjo pripravile vzgojiteljice, je bil uničen. Hodnik glavnega vhoda se v popoldanskem času in čez vikende uporablja za kajenje, pitje alkohola in posedanje, poškodovana je že tudi fasada in okenske police,« je zapisal.

Komentarji sledilcev

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Že višina ograje in vratc je za vrtec prenizka, ne vem, kako je to sploh šlo skozi prevzem. Poglejte si vrtca Rače, Starše Maribor. Vhodi v vrtec pri ograji se pa zaklepajo na različne načine, poglejte si pogledat v Rače.«

»Prosim, namestite kamere in table z opozorilom, da je objekt pod video nadzorom. Stvari se hitro umirijo. Žalostno, da mora tehnika odpravljati pomanjkljivo domačo vzgojo.«

»Ni rešitev v zaklepanje. Rešitev je v vrednotah in vzgoji. A najprej bo treba prevzgojiti starše in spremeniti vrednote v družbi.«

»Neverjetno kaj se dogaja. Sem sam star 18 let in ne bi niti nikoli pomislil na take bedarije. Ubogi otroci.«

»Pa tudi s skuterji se vozijo znotraj ograje … In tudi pri šoli so jim baje vzeli vse buče in jih raztreščili.«

Za komentar smo prosili policijo, takoj, ko dobimo več informacij, vam jih posredujemo.