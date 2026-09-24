Župan Rogaške Slatine žrtev izsiljevalca, redar naj bi ga na skrivaj snemal

V Rogaški Slatini odmeva primer izsiljevanja, katerega žrtev naj bi bil dolgoletni župan Branko Kidrič. Po poročanju portala Info360 naj bi bil omenjenega kaznivega dejanja osumljen eden od občinskih redarjev, ki naj bi v županove prostore namestil kamere in ga nato s posnetki dalj časa izsiljeval. Teh navedb župan ni potrdil.

Je pa Kidrič za omenjeni portal potrdil, da je pred približno dvema tednoma v prostorih medobčinskega redarstva oziroma občine potekala policijska preiskava, ni pa želel razkriti podrobnosti in je novinarje napotil na policijo. Kidrič je sicer dejal še, da je bil redar po informacijah, ki jih je prejel od policije, pridržan, da je zadeva že predana v nadaljnji postopek na sodišče, pa so za omenjeni portal potrdili na policiji.

Osebo pridržali v začetku meseca

Hišne preiskave so se sicer odvijale v začetku septembra, ko so s Policijske uprave Celje sporočili, da kriminalisti po odredbi preiskovalnega sodnika opravljajo hišno preiskavo zoper osebo, osumljeno izsiljevanja, ter da so eno osebo pridržali.

Vodja skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Marko Razboršek primera zaradi predkazenskega postopka ni želel komentirati, povedal je le, da bodo glede zaposlenega ukrepali skladno z delovnopravno zakonodajo, ko bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji, še piše Info360.

Kidrič se je sicer nedolgo nazaj odločil, da se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo več potegoval za županski stolček, ki ga je zasedal osem mandatov. Ta odločitev pa naj ne bi bila povezana z izsiljevanjem, niti naj je izsiljevanje ne bi spodbudilo.