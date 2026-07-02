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Župan te slovenske občine pod lupo kriminalistov, prejel naj bi več kot 60.000 evrov

Damijanu Jaklinu očitajo cel kup koruptivnih dejanj.
Nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
Nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 2. 7. 2026 | 21:07
 2. 7. 2026 | 21:10
2:57
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Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Občine Velika Polana Damijana Jaklina, je poročal POP TV. Jaklin je v odzivu za televizijo dejal, da ni seznanjen z nobenim postopkom. Kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu medtem po poročanju omenjene televizije očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član stranke NSi Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Jaklina naj bi bremenila tudi kazenska ovadba v aferi Dars, ko ga je vodil Valentin Hajdinjak.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi napeljeval in sodeloval pri sklenitvi več kot 100.000 evrov vredne fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države nadziralo gradnjo vodovoda. Večina denarja iz fiktivnega posla naj bi nato prek štirih slamnatih podjetij, ustanovljenih posebej za ta namen, po ugotovitvah kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pristala v Jaklinovih rokah, Habjan pa naj bi prejela 15-odstotno provizijo.

Jernej Vrtovec o zadevi ni bil seznanjen

Poleg sporočil SMS med glavnimi akterji naj bi bilo ravnanje natančno popisano v tabeli, ki naj bi jo kriminalistom prinesel eden od akterjev podkupovanja, nato pa naj bi jo po neuradnih informacijah televizije našli tudi v hišnih preiskavah na računalniku v lasti Habjan. Po neuradnih informacijah televizije naj bi Jaklina kmalu doletela neposredna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije. Jaklin je za televizijo prek odvetnika pojasnil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Dodal je, da si je delo vedno prizadeval opravljati zakonito in profesionalno.

Po neuradnih informacijah naj bi Jaklina kmalu doletela neposredna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije.

Habjan je v odzivu navedla, da so v predkazenskem postopku argumentirano zavrnili vse očitke. Direktor srbskega podjetja, ki naj bi izplačalo denar iz domnevno fiktivnega posla, pa je za televizijo potrdil, da je bil zaslišan. Prepričan je, da bodo na koncu preiskovalci ugotovili, da ni šlo za nezakonitosti. Minister za infrastrukturo in energetiko ter predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je televiziji odgovoril, da o tej zadevi še ni bil obveščen in je zaenkrat še ne komentira. Jaklina naj bi sicer bremenila tudi kazenska ovadba v aferi Dars, ko ga je vodil Valentin Hajdinjak.

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