Župan z rekordnim stažem izgubil mandat: pristal za rešetkami

GORNJI PETROVCI

Svetniki Gornjih Petrovcev na Goričkem odločili o prenehanju mandata. Franc Šlihthuber je pravnomočno obsojen na štirinajst mesecev zapora.

»Nisem zločinec, nisem kriminalec, nisem lopov.« To je ena od izjav, s katero se je na petkovi seji občinskega sveta, na kateri so svetniki ugotovili, da mu je prenehal mandat, poslovil Franc Šlihthuber, župan Gornjih Petrovcev. Svetniki so namreč morali slediti 37. členu zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, med drugim, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Šlihthubra, ki je občino kot prvi nasploh izvoljeni župan vodil neprekinjeno že 31 ...