Župana Maribora presenetili pred vrtcem: pekarski pujski in pritisk za »donacijo

Včeraj že zgodaj zjutraj so se vrstile hišne preiskave na območju mesta Maribor, tudi na sedežu Mestne občine Maribor. Med osumljenimi je bil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, zoper katerega, tako kot zoper druge osumljence, se je predkazenski postopek začel že lani, so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Ob tem so nam potrdili, da preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je začel lani, ob pomoči kriminalistov iz Ljubljane in Maribora izvajajo sklepno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije.

Sporno je tudi zemljišče na Studencih?

Na sedežu mariborske občine so potrdili hišne preiskave.

Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, na GPU pa so bili z informacijami včeraj zelo skopi. Kaj več naj bi pojasnili po končanih hišnih preiskavah, po naših neuradnih informacijah pa naj bi bil mariborski župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja. Do spornih ravnanj naj bi prišlo pri prodaji enega od zemljišč v Mariboru, v preiskavi pa naj bi se znašel tudi lastnik podjetja SH Global, ki gradi hiše in stanovanja tudi v Mariboru pri Cityju. Sporni posli naj bi bili povezani predvsem s prodajo enega od zemljišč.

Pujski in donacije

Župana naj bi presenetili in pridržali zjutraj pred vrtcem, ko je tja pripeljal otroka, hišne preiskave pa so potekale na mariborski občini in tudi na županovem domačem naslovu.

Obvestilo redarstva na vozilu Nacionalnega preiskovalnega urada

Pricurljale so informacije, da je preiskava povezana še s primerom tako imenovanih pekrskih pujskov in pritiski za tako imenovano »donacijo«. Zahteve po denarju naj bi bile po neuradnih, a zanesljivih informacijah povezane s spremembo občinskega prostorskega načrta, pri čemer naj bi bili k plačilu pozvani tako kupec kot prodajalec. Potem ko je Mestna občina Maribor dolgo zavračala spremembo namembnosti spornega kmetijskega zemljišča na Studencih, je to po sprejetju novega prostorskega načrta postalo zazidljivo, od oktobra lani pa je v lasti SH Globala. Vrednost nepremičninskega posla je bila sodeč po evidenci trga nepremičnin na Geodetski upravi 1,4 milijona evrov.

Med včerajšnjim dogajanjem pred sedežem mariborske občine je pozornost pritegnil nenavaden prizor: občinski redarji so namreč obvestilo nalepili tudi na vozila Nacionalnega preiskovalnega urada, čeprav so ta označena s policijskimi oznakami. Mariborski redarji očitno ne poznajo izjem.