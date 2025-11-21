Županjino vino je pridelal podpredsednik

Le nekaj dni po sv. Martinu je na sedežu Občine Gornja Radgona potekala slovesna podelitev naziva prvega županjinega vina. Po izboru komisije, ki so jo imenovali pri Društvu vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric, po 20-točkovnem sistemu ocenjevanja si je laskavi naziv priboril sauvignon Kmetije Fleisinger iz Spodnjih Ivanjcev, ki obdeluje 17 hektarjev vinogradov.

Županja je vinogradniku Zvonku Fleisingerju predala priznanje. FOTO: Ludvik Kramberger

Morda tudi penina

Slovesnega dogodka se je poleg članov društva in njenega predsednikater podžupanaudeležila tudi radgonska županjaje izročila ustrezno listino in spregovorila o pomenu izbora županjinega vina: »Mislim, da si mesto penin in sejmov zasluži, da dobi protokolarno vino. Morda bi bilo prav, da bi županovo vino imeli že pred leti, ampak pomembno je, da smo do realizacije tega le prišli. Kdor koli bo na čelu občine, je prav, da tradicijo nadaljuje. Gre za izkazovanje pozornosti in spoštovanja vsem tistim, ki se v naši občini ukvarjajo s pridelavo vina, penin, imamo tudi najstarejšo peničarsko klet v Sloveniji, na kar smo lahko vsi ponosni. Vinogradništvo Fleisinger slovi kot odličen pridelovalec vin, kar dokazujejo tudi ocenjevanja. Zato mislim, da se je komisija, ki je izbirala prvo županjino vino, pravilno odločila.«

Kolarič je dejal, da je izbor županovega vina dobra poteza za promocijo občine in vinorodnega okoliša. Sodelujejo lahko le vinogradniki, ki so člani društva, v prihodnje pa bi lahko sodelovalo tudi podjetje Radgonske gorice. Fleisinger, podpredsednik društva, se je županji zahvalil za listino, županjino vino pa je dobilo svojo grafično podobo, ki ni povezana z etiketo pridelovalca. Občina je z vinarjem sklenila tudi dogovor, koliko vina mora zagotoviti skozi leto.

Prav je, da ko gremo kam na obisk, prinesemo županjino vino.

Za županovo vino se lahko potegujejo samo vina, ki dobijo zlato ali veliko zlato medaljo na društvenem ocenjevanju, poleg tega mora zmagovalec pridelati vsaj 700 steklenic izbranega vina. Letos je bilo vzorcev nekoliko manj, drugo leto jih pričakujejo več. »Lahko se zgodi, da bomo kdaj izbrali tudi penino, kar je prav, da ne bi komu delali krivice,« je dodal predsednik društva. »Prav je, da ko gremo kam na obisk, prinesemo županjino vino, pridelano v vinogradih Radgonsko-Kapelskih goric,« je dodal Kolarič, ki je čestital družini Fleisinger za čudovit sauvignon.

Županjino vino je bilo prvič na pokušini že na slavnostni akademiji ob nedavnem občinskem prazniku. Naziv velja do novega občinskega praznika, ko bodo izbrali drugo vino, pri čemer se aktualni nosilec naziva, zdaj torej Fleisinger, po pravilniku na izbor ne bo mogel prijaviti vsaj leto dni.