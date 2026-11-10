Županom se obetajo občutno višje plače! Toliko bodo po novem zaslužili župani

Kdor bo po nedeljskih lokalnih volitvah prevzel vodenje katere od 212 slovenskih občin, se lahko veseli tudi precej višje plače. Župani in županje bodo namreč v novem mandatu zaslužili občutno več kot doslej, nekaterim pa se bodo osnovne plače do začetka leta 2028 zvišale za skoraj 70 odstotkov. Za županske stolčke se sicer poteguje 614 kandidatk in kandidatov. Kot piše Delo.si, se bodo njihove plače postopno zviševale v šestih obrokih, zadnji pa je predviden januarja 2028. Že 1. decembra letos bo na vrsti četrti obrok, zato bo prva županska plača v novem mandatu višja od zadnje v iztekajočem se mandatu.

Koliko bo kdo prejemal, je odvisno od velikosti občine. Župani so namreč razvrščeni v sedem plačnih kategorij. V najvišjo spada ljubljanski župan, v drugo pa mariborski.

V Ljubljani več kot 8000 evrov bruto, v Mariboru skoraj 7700

Kako občutne bodo razlike, najbolje pokažeta primera dveh največjih slovenskih občin. Osnovna bruto plača ljubljanskega župana Zorana Jankovića je decembra 2024 znašala 4811 evrov. Kdor bo po volitvah vodil prestolnico, bo letos decembra prejel že 6525 evrov bruto, po koncu plačne reforme januarja 2028 pa bo osnovna plača znašala kar 8145 evrov bruto.

Občutnega povišanja bo deležen tudi prihodnji župan oziroma županja Maribora. Osnovna bruto plača Saše Arsenoviča je decembra 2024 znašala 4448 evrov, letos decembra bo znašala 6107 evrov, januarja 2028 pa že 7678 evrov bruto.

In kako se bodo plače zvišale županom preostalih slovenskih občin? Podrobnejši pregled povišanj po posameznih plačnih kategorijah objavlja Delo.si, kjer lahko preverite, koliko bodo po novem zaslužili bodoči občinski voditelji.