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MURSKA SOBOTA

Županova petica: 66 odličnjakov prejelo posebno plaketo

Mladim čestital za trud in jih povabil, naj se nekoč vrnejo domov.
FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

Fotografija z županom in sovrstniki jim bo ostala v trajen spomin. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

Fotografija z županom in sovrstniki jim bo ostala v trajen spomin. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
Fotografija z županom in sovrstniki jim bo ostala v trajen spomin. FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
O. B.
 12. 6. 2026 | 09:19
1:36
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Na grajskem dvorišču v Murski Soboti je potekal tradicionalni županov sprejem za učenke in učence, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje ter v vseh letih dosegali odličen šolski uspeh. Odlični niso bili le v šolskih klopeh, temveč tudi pri različnih obšolskih dejavnostih. V šolskem letu 2025/26 je osnovno šolo z odliko zaključilo 66 učenk in učencev iz soboške občine, in sicer 16 iz Osnovne šole I, 14 iz Osnovne šole II, 11 iz Osnovne šole III, pet iz Osnovne šole Bakovci ter 20 iz Glasbene šole Murska Sobota.

Župan Damjan Anželj je vsaki učenki in učencu čestital ter jim podelil posebno plaketo v obliki županove petice. Ta jim bo ostala kot spomin na vse, kar so dosegli v osnovni šoli, in kot navdih za prihodnost. Odličnjakinjam in odličnjakom je čestital za marljivost, vloženi trud in odličen uspeh tako v šoli kot pri različnih obšolskih dejavnostih.

»Jeseni boste stopili v srednje šole, vsak na svojo pot. Dovolite si raziskovati, se učiti in včasih tudi zmotiti! Svet potrebuje mlade ljudi, ki znajo razmišljati, čutiti in pogumno stopati naprej,« je župan spodbudil prihodnje srednješolce. Ob tem jih je povabil, naj se po končanem študiju, ko bodo postali strokovnjaki na svojih področjih, vrnejo v domačo pokrajino.

FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si
FOTO: Aleš Cipot/fotolens.si

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