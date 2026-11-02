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UNIČENI TRANSPARENTI

Županska kandidatka SDS podala prijavo na policijo: »Nekdo želi, da se umaknem ...« (FOTO)

Tarča vandalizma naj bi bili le njeni predvolilni transparenti, medtem ko so plakati drugih kandidatov ostali nedotaknjeni.
Karin Planinšek FOTO: Sds
Karin Planinšek FOTO: Sds
K. G.
 2. 11. 2026 | 07:59
 2. 11. 2026 | 07:59
1:49
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Županska kandidatka v Kranju Karin Planinšek, ki je tudi podpredsednica Slovenske demokratske mladine (SDM) in članica izvršilnega odbora SDS, je na družbenem omrežju Facebook opozorila na incident, ki naj bi se zgodil v soboto zvečer. Po njenih navedbah je neznani storilec na ostuden način vandaliziral oba njena predvolilna transparenta nad Delavskim mostom v Kranju. 

»Danes sem podala prijavo na policiji,« je sporočila in pojasnila, da fotografije sporne podobe na transparentih ne želi javno objaviti. »Namenoma objavljam samo sliko zadnje strani transparenta, ker ne želim, da se takšna grozljiva podoba širi v javnosti,« je zapisala.

»Očitno se me nekdo zelo boji«

»Vandalizirana sta bila samo moja transparenta, plakati od ostalih županskih kandidatov so nedotaknjeni,« je navedla. Prepričana je, da bi lahko bilo dejanje povezano z njenim političnim udejstvovanjem. »Očitno se me nekdo zelo boji in mi s takimi dejanji želi dati vedeti, naj se umaknem,« je zapisala. Sedemindvajsetletna Planinškova, ki se za županski položaj poteguje na listi SDS, zagotavlja, da je incident ne bo odvrnil od kandidature.

»Vendar jaz se ne bom pustila ustrahovat!« je odločno sporočila. Kot je še dodala, ji takšni dogodki zgolj utrjujejo prepričanje, da je na pravi poti in da Kranj nujno potrebuje zamenjavo oblasti. Kdo je poškodoval transparente in kakšen je bil motiv dejanja, za zdaj ni znano. Prav tako ni informacij o ugotovitvah policije.

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