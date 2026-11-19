Aktualni župan Gorišnice Borut Kolar, ki se poteguje za nov mandat, se je javno opravičil županskemu kandidatu Bojanu Purgaju zaradi žaljivih besed, ki mu jih je izrekel po soočenju kandidatov 5. novembra. V odzivu na Purgajevo javno izjavo je priznal, da je ravnal neprimerno, in izrazil obžalovanje. Ob tem pa odločno zavrača prikazovanje dogodka kot fizičnega napada ali grožnje. Kolar je potrdil, da je po soočenju 5. novembra prišlo do besednega nesoglasja s Purgajem in da mu je v jezi ter razočaranju izrekel žaljivo besedo. Kot je pojasnil, so se med kampanjo na soočenjih večkrat vrstili očitki, da laže, pa tudi osebne pripombe, da na občini dela vse narobe. Vse, kar se je po njegovih besedah nabiralo v času volilne kampanje, je vplivalo na njegovo reakcijo.

»Zavedam se, da izrečene besede niso bile primerne in se Bojanu zanje iskreno opravičujem. Ne glede na okoliščine bi lahko svoje razočaranje izrazil drugače,« je zapisal. Dodal je, da obžaluje, da je prišlo do takšnega dogodka, vendar ne sprejema oznake, da je kogarkoli fizično napadel ali mu grozil.

Omenil tudi družino in osebne pritiske

Borut Kolar FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Kolar je v svojem odzivu izpostavil tudi pritiske, osebne diskreditacije in očitke, ki naj bi se posredno dotikali njegove družine. Po njegovih navedbah so ga takšne stvari med letošnjo volilno kampanjo še posebej prizadele. Ob tem je priznal, da mora vsak, ki opravlja javno funkcijo, prenesti kritike in odgovarjati za svoje delo. Vendar meni, da posledic političnih obračunavanj ne bi smeli nositi tudi njegovi najbližji.

Glede policijske prijave je župan poudaril, da sprejem predloga za pregon na policijski postaji še ne pomeni ugotovitve krivde, temveč zgolj sprejem prijave in navedb prijavitelja. Zapisal je tudi, da ga policija do takrat še ni obvestila o izidu preverjanja okoliščin in dejstev. Njegov odziv tako predstavlja njegovo videnje dogodka, medtem ko uradne ugotovitve policijskega preverjanja v objavljenem pojasnilu še niso navedene.

Pred leti sta sodelovala, zdaj sta politična tekmeca

Posebej je izpostavil tudi dolgoletni odnos s Purgajem, zaradi katerega naj bi ga dogajanje še toliko bolj prizadelo. Kot je navedel Kolar, ga je Purgaj pred osmimi leti predlagal za občinskega svetnika, pred štirimi leti pa ga podprl pri prvi kandidaturi za župana. Tudi sam je Purgaja na začetku letošnjega leta nagovoril h kandidaturi za predsednika športne zveze. Pogovarjala sta se celo o možnosti njegove zaposlitve na občini v prihodnjem letu. Prav zato naj bi bila sprememba njunega odnosa zanj še toliko bolj boleča.

Kolar je ob tem ocenil, da je bila letošnja volilna kampanja preveč usmerjena v osebne obračune in premalo v vsebinska vprašanja, konkretne programe ter razvoj občine. Gorišnica si po njegovem mnenju zasluži predvsem razpravo o projektih, rezultatih, sodelovanju in prihodnosti.

Purgaj dogodek prijavil policiji, pričo naj bi imel tudi v tretjem kandidatu

Spomnimo, Purgaj je dogodek po soočenju županskih kandidatov prijavil policiji. Njegove navedbe je potrdil tudi tretji kandidat Miran Černesl, ki naj bi bil priča dogajanja. Dogodek je tako postal ena od odmevnejših tem pred drugim krogom županskih volitev v Gorišnici, v katerem se bosta 29. novembra znova pomerila prav Kolar in Purgaj.

V prvem krogu je Kolar prejel 49,89 odstotka glasov, Purgaj pa 39,59 odstotka. Kolarju je tako do izvolitve v prvem krogu zmanjkalo le nekaj glasov oziroma odstotnih točk, zdaj pa ga čaka še en volilni obračun z dosedanjim političnim zaveznikom. Drugi krog bo pokazal, ali bo javno opravičilo vplivalo tudi na odločitev volivcev ali pa bodo ti svojo podporo namenili glede na dosedanje delo kandidatov, njuna programa in vizijo prihodnjega razvoja občine.