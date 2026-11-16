Županski kandidat s skrb vzbujajočim sporočilom: »Moram poslušati svoje telo in si vzeti čas«

Nekdanji poslanec in ptujski mestni svetnik Andrej Čuš se je po nedeljskih lokalnih volitvah oglasil z zapisom, ki vzbuja skrb. Razkril je, da je za njim ena najtežjih noči v življenju in da mora prisluhniti svojemu telesu. Ob tem mu je uvrstitev v drugi krog županskih volitev ušla za vsega nekaj deset glasov.

»Iskrena hvala vsem za podporo, besede in misli. Za mano je ena najtežjih noči, kar sem jih doživel. Vem, da moram spoštovati svoje telo, poslušati sebe in si vzeti čas, ki ga potrebujem. Kljub vsemu pa sem dosegel svoj najboljši rezultat do zdaj, na kar sem izjemno ponosen,« je danes okoli poldneva zapisal Andrej Čuš. Kot kaže, preživlja zahtevno obdobje, vendar ni razkril, ali gre za zdravstvene težave ali kaj drugega.

Čuš se je na letošnjih lokalnih volitvah že tretjič potegoval za župana Ptuja. Po podatkih DVK je prejel 2273 glasov oziroma 24,04 odstotka in zasedel tretje mesto. Pred njim sta bila aktualna županja Nuška Gajšek s 44,93 odstotka in Janko Širec s 24,50 odstotka glasov. Za drugim mestom je Čuš zaostal za vsega 43 glasov.

Čeprav se mu ni uspelo uvrstiti v drugi krog, je bil ponovno izvoljen v ptujski mestni svet. Njegova Lista dr. Andreja Čuša – Skupaj za Ptuj je prejela 1480 glasov.

Čuš je za župana Ptuja prvič kandidiral leta 2018, ko je osvojil 22,9 odstotka glasov in zasedel tretje mesto. Leta 2022 je bil s 16,13 odstotka drugi, letos pa je s 24,04 odstotka dosegel svoj doslej najvišji delež glasov na županskih volitvah.

Čuš je bil med kampanjo precej dejaven. Njegova lista je po njegovih navedbah potrebne podpise volivcev za kandidaturo zbrala v zgolj dveh dneh. Med drugim je obljubljal hitrejši gospodarski razvoj Ptuja, ureditev prometnih težav in oživitev mestnega središča. Če bi postal župan, bi v prvih sto dneh mandata pripravil popis praznih stanovanj in poslovnih prostorov v mestnem jedru ter se nato lotil njihove obnove in ponovne uporabe.