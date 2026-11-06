Županski kandidat z vzdevkom Crni! To je posnetek, o katerem govori vsa Slovenija (VIDEO)

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Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, je pozornost pritegnil posnetek enega od kandidatov za župana Velenja. Faruk Pijuković, bolj znan pod vzdevkom Crni, je spregovoril o razvoju mesta in priljubljeni Velenjski plaži. Njegov nastop je zaznamovala zanimiva mešanica slovenščine in bosanskega oziroma srbohrvaškega jezika.
»To je jedna od grana ki v Velenju raste. Imamo eno velenjsko jezero koje je većkrat proglašeno, Velenjska plaža je proglašena za najbolj— je on plažo v Sloveniji. Znači, treba ulagati tudi v to, to, da je podršku gospodu Francu, tak da,« je med drugim povedal.
Faruk Pijuković kandidira s podporo stranke Rešitev – Stranka upokojencev Velenje.
Gre za nekdanjega rudarja, ki po navedbah iz njegove predstavitve v Velenju živi od leta 1977. Je upokojenec, oče devetih otrok in dedek šestnajstih vnukov. V svojem programu poudarja solidarnost, varnost, boljše pogoje za mlade ter dostojno življenje starejših. Leta 1988 naj bi bil po navedbah iz njegove predstavitve razglašen za najhrabrejšega Jugoslovana.
Na lokalnih volitvah 15. novembra se bo v Velenju pomerilo sedem kandidatov. Poleg Pijukovića so to aktualni župan Peter Dermol, Veronika Juvan, Asmir Bećarević, Nejc Pačnik, Franci Lenart in Alenka Gortan.