»ČE NE VEŠ, KOGA BI VOLIL«

Župnik v Mali Nedelji svetuje: »Če bi rad, da tvoji otroci in vnuki postanejo geji in lezbijke, potem se odloči za ...«

Delil je volilne napotke svojim vernikom.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo 
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo 
A. G.
 12. 3. 2026 | 10:30
 12. 3. 2026 | 10:49
2:03
V predvolilnem času je nemir zavladal ne le v političnih štabih, temveč tudi v cerkvenih vrstah. V rubriki Pisma bralcev časopisa Družina je bila objavljena kontroverzna objava, ki jo je podpisala Župnija Sveta Trojica v Mali Nedelji. V obvestilu, ki naj bi bilo prvotno mišljeno kot duhoven napotek vernikom, je župnik Srečko Fras zlistal svoja prepričanja, ki se bolj slišijo kot volilni letak, ne pa versko oznanilo.

Župnik je zapisal, da se bližajo pomembne parlamentarne volitve, in vernikom ponujal »dodatne informacije«, na podlagi katerih naj bi se lažje odločali, koga naj volijo in koga ne. Med 12 zapisanimi stališči je izstopalo eno še posebej, in sicer šesto po vrsti: »Če ti je všeč ideja o več spolnosti, in bi rad, da tvoji otroci in vnuki postanejo geji in lezbijke, potem se odloči za leve.« 

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

Ustava Republike Slovenije jasno določa, da sta država in verske skupnosti ločeni, verske skupnosti pa lahko svobodno delujejo in imajo enake pravice, ne glede na vero ali prepričanje. Poleg tega Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) izrecno prepoveduje predvolilna nagovarjanja in kampanje v prostorih verskih skupnostih, čeprav obstajajo izjeme za referendume, ne pa za parlamentarne volitve.

Predvolilne umazane prakse

Letošnja predvolilna bitka presega vse meje dopustnega in civiliziranega. Poročali smo, da so neznanci pred dnevi na drevo sredi Ljubljane obesili lutko v podobi premierja Roberta Goloba.  Ljubljanski župan Zoran Janković je pozval obiskovalce Tivolija, naj vse znane informacije o storilcu delijo s policijo. Poročali pa smo tudi o mrtvem golobu na plakatu Svobode v krožišču pred Dolskim, ki se je pojavil le nekaj dni po podobnem incidentu na Vrhniki, kjer je bil na predvolilni plakat obešen kadaver živali

Srečko Frasvolitvepredvolilna kampanjaparlamentarne volitveKatoliška cerkevcerkev
