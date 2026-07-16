Župnik za blagoslov poletel pod nebo (FOTO)

PRAZNIK CELOTNE SKUPNOSTI

Tri slovesnosti na en dan tesno povezale krajane Šempetra v Savinjski dolini.

Malokateri duhovnik pastoralno delo toliko let opravlja v isti župniji. Toda Mirko Škoflek, rojen leta 1948, je v Šempeter, v cerkev sv. Petra, prišel pred 40 leti in tam tudi ostal. »Na praznovanje smo se pripravljali v okviru Župnijskega pastoralnega sveta, in ker smo hitro ugotovili, da ne pripravljamo le jubilejne slovesnosti, ampak praznik celotne skupnosti, smo k sodelovanju povabili širše občestvo. Izkušnje pri organizaciji smo imeli že od zlate maše iz leta 2023. Odločili smo se, da župnika obdarimo z unikatnim darilom: knjigo, ki smo jo s spomini, zahvalami, voščili in anekdotami ...