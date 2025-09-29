Župniki na nedeljski maši vernike nagovorili, kako naj glasujejo

Nedelja je bila v številnih slovenskih župnijah zaznamovana z jasnim sporočilom vernikom - podprite referendum in glasujte proti zakonu o prostovoljnem končanju življenja.

Župnik Matej Gnidovec je pri bogoslužju v župniji Leskovec pri Krškem, ki se je predvajalo na prvem programu TV Slovenija, vernikom poudaril, da je »posebej pomembno, da stojimo ob strani bolnim in umirajočim, ki si zaslužijo našo ljubezen, solidarnost in spremljanje, ne pa zakonske možnosti predčasne smrti.«

Gnidovec je povzel besede novomeškega škofa Andrej Sajeta, ki je spomnil, da »legalizacija asistiranega samomora ustvarja nevarno družbeno klimo, v kateri bi se starejši in bolni počutili kot breme in bi se znašli pod pritiskom, da svoje življenje končajo«.

Na družbenih omrežjih so se oglasili tudi verniki, ki so zapisali, »župnik Gnidovec spodbudil vse, da damo glas proti zakonu o pomoči pri samomoru. Poudaril je, da so zdravniške organizacije tudi proti zakonu.«

Oglasili so se verniki tudi iz drugih krajev. »Tudi v Naklem nas je župnik Ivan spomnil, da damo glas proti evtanaziji,« je zapisal eden izmed njih. In še: »Pri maši v Stolnici so povedali isto v obvestilih.«; »Tudi pri nas že dve nedelji.«; »Tudi v naši župniji včeraj poziv k oddaji podpisa. Pravilno in končno, da se duhovniki izrazijo o spoštovanju nauka, v tem primeru 'ne ubijaj'.«

Skupni poziv sedmih verskih skupnosti

Spomnimo, v nedeljo so predstavniki sedmih verskih skupnosti v Sloveniji – med njimi katoliške, evangeličanske, islamske, judovske, binkoštne, makedonske in srbske pravoslavne – podpisali skupni poziv k oddaji podpisa za razpis referenduma. Po njihovih besedah ima »vsako življenje vrednost«, zakon pa bi po njihovem mnenju v slovensko zakonodajo vnašal možnost samomora s pomočjo, kar ni sprejemljivo.

Cilj: 40.000 podpisov

Pobudo za referendum vodi Aleš Primc in njegova »koalicija proti zastrupitvi bolnikov«. Do 5. oktobra morajo zbrati 40.000 overjenih podpisov. Zakon, ki ga je sprejela vladajoča koalicija, bi omogočil polnoletnemu, sposobnemu bolniku prostovoljno končanje življenja v primeru neznosnega trpljenja zaradi hude bolezni ali trajne okvare zdravja. Pobudniki referenduma zakon vidijo kot krivičen in nehuman ter kot kršitev ustavne pravice do nedotakljivosti življenja.