KAZALCI

Ponoči bomo premaknili urne kazalce! EU še ni odpravila pravila, ki gre mnogim na živce ...

Čeprav je bila odprava tega pravila podprta že pred leti, urine kazalce še vedno dvakrat letno premikamo
Spali bomo eno uro manj. FOTO: Getty Images
G. P.
 28. 3. 2026 | 12:00
2:41
Evropa tudi v letu 2026 ostaja pri sezonskem premikanju ure. Poletni čas se začne danes ponoči, ko uro premaknemo eno uro naprej, v zimski čas pa se bomo ponovno vrnil 25. oktobra. Gre za prakso, ki vsako leto znova odpira ena in ista vprašanja – zakaj sploh premikamo uro in kdaj bomo s tem končno prenehali?

Zakaj premikamo uro?

Glavni razlog za uvedbo premikanja ure naj bi bil boljši izkoristek dnevne svetlobe. Pozimi se ura premakne nazaj, da so jutra lahko malo svetlejša, poleti pa zopet naprej, da imamo več svetlobe za delo v večernih urah. Učinek je posebej izrazit v državah, ki so bolj oddaljene od ekvatorja, kjer so razlike v dolžini dneva skozi leto večje.

Čeprav pravila Evropske unije še vedno narekujejo usklajeno premikanje ure v vseh državah članicah, je bila odprava te prakse politično podprta že leta 2019. Evropski parlament je takrat glasoval za ukinitev sezonskega premikanja časa - pri vprašanju ali ostanemo na zimskem ali poletnem pa se je postopek ustavil. Nova pravila niso bila nikoli dokončana, dodatne zaplete pa so povzročila tudi vprašanja glede časovnih pasov – na primer med Irsko in Severno Irsko, kar je še dodatno zakompliciral brexit. Trenutno torej še nič ne kaže, da bi premikanje ure kaj kmalu ukinili. Po ocenah bomo kazalce premikali še vsaj nekaj let – morda celo desetletje.

»Ne počutimo se več kot mi« – Lili Sorum razkriva, zakaj leto 2026 prinaša konec starih vzorcev

Brazilija je premikanje že ukinila, a razmišlja o vrnitvi

Situacija zunaj Evrope je precej neenotna, neenotna pa je tudi po svetu. Kanada večinoma uporablja poletni čas, a nekatere regije, kot je Saskatchewan, uporabljajo zimskega. ZDA še vedno večinsko premika uro, izjema so Havaji in del Arizone. Tudi Avstralija in Nova Zelandija imata različna pravila glede na regije. Brazilija pa je prakso ukinila, a, zanimivo, razmišlja o ponovni uvedbi zaradi opazno bolj optimizirane porabe energije

Zamisel o premikanju ure sicer sega v 19. stoletje. Predlagal jo je Novozelandec George Hudson, saj je menil, da imajo ljudje pozimi premalo prostega časa po službi. V Evropi jo je prvi zagovarjal William Willett, in sicer v Veliki Britaniji. Širše so sistem uvedli med prvo svetovno vojno, predvsem zaradi varčevanja z elektriko.

Več iz teme

urapoletni časpremikanje ure
ZADNJE NOVICE
11:25
Lifestyle  |  Praznično
PRED PRAZNIKI

Če se držite navodil, bo to potica, da bi jo vikali (FOTO)

To smo med drugim izvedeli na delavnici z Nado Zorec in Barbaro Jerovšek Volek.
Drago Perko28. 3. 2026 | 11:25
11:25
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA

Urška verjetno noseča, Žanu je vseeno zanjo: »Raje bi imel Nušo, a je šla hitro domov, Ema mi ni, ostala mi je pač Urška« (VIDEO)

Urška Gros in Žan Zore sta se že kmalu po prihodu na posestvo zelo zbližala. Zgodba med njima je polna vzponov in padcev, težko pa rečemo, da je ljubezenska. Žan s svojim ravnanjem z Urško namreč to vse bolj dokazuje.
28. 3. 2026 | 11:25
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJSREČNEJŠI LJUDJE NA SVETU

Zakaj Finska že deveto leto ostaja najsrečnejša država na svetu. Izrael je na lestvici, Slovenija pa ne

Raziskovalci so izpostavili šest ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek sreče.
Miroslav Cvjetičanin28. 3. 2026 | 11:00
10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ISKRENO

Slavne mamice, ki si upajo več: materinstvo ni samo 'juhuhu', ampak je včasih tudi 'bruhuhu' (Suzy)

Naše dame si drznejo povedati, da jim je kdaj tudi težko.
28. 3. 2026 | 10:25
10:05
Novice  |  Slovenija
EDEN NAJVEČJIH UMOV

To je mož, ki je prvi postavil človeka na tehtnico

Mestna občina Koper je leto 2026 razglasila za leto Santoria. Deloval je v dobi, ko medicina še ni temeljila na dokazih.
Janez Mužič28. 3. 2026 | 10:05
09:25
Šport  |  Tekme
POLETI

Drama v Planici, poglejte, kako je Domen Prevc skoraj strmoglavil (VIDEO)

Najprej se bodo moški ob 9.30 pomerili na tradicionalni zadnji ekipni tekmi sezone, ob 15. uri pa bo svetovna rekorderka Nika Prevc na finalni tekmi lovila jubilejno, 40. zmago v karieri.
28. 3. 2026 | 09:25

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
