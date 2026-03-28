Ponoči bomo premaknili urne kazalce! EU še ni odpravila pravila, ki gre mnogim na živce ...

Evropa tudi v letu 2026 ostaja pri sezonskem premikanju ure. Poletni čas se začne danes ponoči, ko uro premaknemo eno uro naprej, v zimski čas pa se bomo ponovno vrnil 25. oktobra. Gre za prakso, ki vsako leto znova odpira ena in ista vprašanja – zakaj sploh premikamo uro in kdaj bomo s tem končno prenehali?

Zakaj premikamo uro?

Glavni razlog za uvedbo premikanja ure naj bi bil boljši izkoristek dnevne svetlobe. Pozimi se ura premakne nazaj, da so jutra lahko malo svetlejša, poleti pa zopet naprej, da imamo več svetlobe za delo v večernih urah. Učinek je posebej izrazit v državah, ki so bolj oddaljene od ekvatorja, kjer so razlike v dolžini dneva skozi leto večje.

Čeprav pravila Evropske unije še vedno narekujejo usklajeno premikanje ure v vseh državah članicah, je bila odprava te prakse politično podprta že leta 2019. Evropski parlament je takrat glasoval za ukinitev sezonskega premikanja časa - pri vprašanju ali ostanemo na zimskem ali poletnem pa se je postopek ustavil. Nova pravila niso bila nikoli dokončana, dodatne zaplete pa so povzročila tudi vprašanja glede časovnih pasov – na primer med Irsko in Severno Irsko, kar je še dodatno zakompliciral brexit. Trenutno torej še nič ne kaže, da bi premikanje ure kaj kmalu ukinili. Po ocenah bomo kazalce premikali še vsaj nekaj let – morda celo desetletje.

Brazilija je premikanje že ukinila, a razmišlja o vrnitvi

Situacija zunaj Evrope je precej neenotna, neenotna pa je tudi po svetu. Kanada večinoma uporablja poletni čas, a nekatere regije, kot je Saskatchewan, uporabljajo zimskega. ZDA še vedno večinsko premika uro, izjema so Havaji in del Arizone. Tudi Avstralija in Nova Zelandija imata različna pravila glede na regije. Brazilija pa je prakso ukinila, a, zanimivo, razmišlja o ponovni uvedbi zaradi opazno bolj optimizirane porabe energije

Zamisel o premikanju ure sicer sega v 19. stoletje. Predlagal jo je Novozelandec George Hudson, saj je menil, da imajo ljudje pozimi premalo prostega časa po službi. V Evropi jo je prvi zagovarjal William Willett, in sicer v Veliki Britaniji. Širše so sistem uvedli med prvo svetovno vojno, predvsem zaradi varčevanja z elektriko.