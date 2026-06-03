Zvečer Slovenijo stresel potres! Ste ga čutili?

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Ob 21.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Ruš.
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ruše, Maribor, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.
To pomeni, da v zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo.
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