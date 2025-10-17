Zver po razkritju dokumentov Evropske komisije: Slovenska javnost je bila žrtev manipulacije

Evropski poslanec Milan Zver je sporočil, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV.

Zver (EPP/SDS) je na omrežju X objavil, da v tretji točki dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje Jourove s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, piše, da naj Jourova »poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija«.

Omenjen zakon je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča, razkritje vsebine dokumenta pa je od Evropske komisije zahtevalo Sodišče EU, potem ko se je nanj obrnil Zver.

»To potrjuje točno tisto, česar smo se bali od začetka: Podpredsednica komisije Vera Jourova je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTVS, je zapisal Zver.

Po njegovih besedah s tem vse kasnejše dogajanje - »nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava začasnega zadržanja in politična zamenjava vodstva RTVS« - dobiva jasen kontekst.

»Ta dokument je dokaz, da je Evropska komisija delovala politično, da je poskušala vplivati na sodno vejo oblasti države članice in da je nato dve leti zavlačevala z razkritjem resnice,« meni evropski poslanec.

Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTVS in takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča.

Na razkritje se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v zapisu na družbenem omrežju X vprašal, ali je Accetto že odstopil.

Komisarka Jourova bi morala medtem po Zverovem mnenju prevzeti odgovornost in ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije. Zahteva tudi javno opravičilo Evropske komisije nekdanjim zaposlenim na RTVS, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od komisije pričakuje sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili.

V izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju je Zver poudaril, da ni samo on zmagovalec te zgodbe, ampak tudi Evropska unija, ki je dokazala, da se lahko brani pred takšnimi dejanji, ki pomenijo kršitev lizbonske pogodbe. Ta namreč v več členih govori o razmejitvi pristojnosti med državami članicami in institucijami EU, je dejal.

»To je precedenčen primer, ki bo moral vplivati tudi na nadaljnje obnašanje Evropske komisije, ki postaja vedno bolj vlada, ne pa izvršni organ,« je poudaril.

Sodišče EU je sredi junija deloma ugodilo tožbi Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije glede obiska Jourove v Sloveniji. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta.

Ustavno sodišče namigovanja zavrnilo

Komisija se v dvomesečnem roku na sodbo ni pritožila, sredi septembra pa je sporočila, da jo bo upoštevala. V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je nekdanja podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Ustavno sodišče je medtem zagotovilo, da Jourova in tedanji predsednik sodišča Matej Accetto nista govorila o odprtih zadevah ter zavrnilo namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.

Srečanje med Accettom, kot predsednikom pristojnega sodišča za vprašanja primarnosti evropskega prava, in nekdanjo podpredsednico komisije Jourovo, na katerem je bilo prisotnih tudi nekaj njunih sodelavcev, je bilo marca 2023 izvedeno na pobudo Jourove, je sporočilo ustavno sodišče.

»K temu dodajamo, da se je evropska komisarka Jourova, kolikor je nam znano, sestala tudi z nekaterimi drugimi ustavnimi sodišči evropskih držav,« je nadaljevalo in dodalo, da je bil »opomnik Evropske komisije oziroma komisarke Jourove, o katerem danes poročajo mediji, sestavljen s strani komisarke oziroma njenih sodelavcev«, z vsebino pa so bili na ustavnem sodišču seznanjeni šele iz medijskega poročanja.

Oglasil se je tudi Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič, ki je na omrežju X zapisal: »Evropskemu poslancu Milanu Zveru je uspelo, tudi po sodni poti. EK je objavila doslej počrnjeno alinejo o sestanku nekdanje komisarke Věre Jourove s tedanjim predsednikom US Matejem Accetto. Po pričakovanjih je bila tema kočljiva - zakon o RTVS.«