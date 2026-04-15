Zvezde za umetnice in raziskovalke

Po odločitvi komisije, ki je obravnavala prispele pobude in po vseh kriterijih ovrednotila kontinuiteto delovanja kandidatk ter njihov prispevek pri povezovanju kulturnih ustvarjalcev in institucij v Mestni občini Celje, si je letošnje priznanje celjske zvezde za življenjsko delo prislužila pisateljica, prevajalka, urednica in raziskovalka Jerneja Jezernik, priznanje za najvidnejše dosežke na področju kulture za obdobje preteklih dveh let pa ilustratorka in oblikovalka vizualnih komunikacij Nea Likar.

Jerneja Jezernik je s skoraj tridesetletnim, poglobljenim in predanim delom odločilno prispevala k razumevanju, uveljavitvi in trajni prisotnosti ene najpomembnejših kulturnih osebnosti Celja Alme M. Karlin. »Njeno delovanje presega posamezne projekte oziroma publikacije in predstavlja celosten življenjski opus, ki je pomembno zaznamoval kulturno identiteto mesta ter njegovo prepoznavnost v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Njeno življenjsko delo je neločljivo povezano z raziskovanjem, interpretacijo in promocijo življenja in dela svetovne popotnice Alme M. Karlin, ki jo je kot pisateljica, prevajalka, urednica, raziskovalka in kulturna posrednica pomagala ponovno umestiti v slovenski kulturni prostor in jo hkrati odprla mednarodnemu, zlasti nemško govorečemu občinstvu. Pri tem jo je dosledno predstavljala kot Celjanko in intelektualko, katere ustvarjalna in življenjska pot je globoko vpeta v prostor njenega rojstva,« je komisija utemeljila odločitev.

Tri biografije

Osrednje mesto v opusu Jezernikove zavzemajo tri temeljne biografije Alme M. Karlin, ki predstavljajo osnovo sodobnega razumevanja popotničinega življenja in dela doma ter v tujini. Je tudi varuhinja njene spominske hiše na Pečovniku, v kateri je z osebnim angažmajem, vodenji in promocijskimi vsebinami bistveno povečala obisk ter jo trajno umestila na slovenski in evropski kulturno-turistični zemljevid. Prav tako je programska vodja Alminih poti v okviru projekta Pot pisateljic Sveta Evrope, ki povezuje 16 evropskih držav. Izjemen je tudi njen prevajalski in uredniški opus, saj je po podatkih COBISS najplodnejša prevajalka del Alme M. Karlin iz nemščine v slovenščino. Prav tako ima poseben pomen najnovejši prevod romana Maksimiljan Celjski, ki simbolno in vsebinsko povezuje literarno dediščino Alme Karlin z eno osrednjih zgodovinskih osebnosti mesta Celje.

Nea Likar bogati interdisciplinarno umetniško skupnost v Celju. FOTO: Tomaž Črnej

Priznanje celjske zvezde za najvidnejše dosežke zadnjih dveh let na področju kulture so, kot rečeno, podelili Nei Likar, ilustratorki in oblikovalki vizualnih komunikacij, ki je z izjemno intenzivnim umetniškim, organizacijskim in mentorskim delovanjem pomembno pripomogla k razvoju sodobne ilustracije ter prepoznavnosti Celja kot odprtega, sodobnega in ustvarjalno živahnega kulturnega prostora. Likarjeva se je v knežjem mestu uveljavila kot ena najaktivnejših in najbolj prepoznavnih ustvarjalk mlajše generacije. V zadnjih dveh letih je pripravila štiri samostojne razstave v uglednih galerijah v Sloveniji in tujini, med njimi na Portugalskem, ter nekaj novih samostojnih in skupinskih v osrednjih razstaviščih sodobne umetnosti. Njeno ustvarjalno delo je bilo lani, med drugim, predstavljeno na samostojni razstavi Spira Maris v razstavišču artKit v Mariboru, na samostojni razstavi Celovitost v Savinovem likovnem salonu Žalec ter na referenčni skupinski razstavi sodobne neodvisne ilustracije na 10. bienalu neodvisnih v Ljubljani. Prav tako je pobudnica, idejna avtorica in kreativna vodja festivala erotične ilustracije Velvet, ki je v letih 2023 in 2024 doživel četrto in peto edicijo. S tem je pomembno pripomogla k delovanju Umetniške četrti v Celju, kjer deluje kot edina profesionalna ilustratorka svoje generacije.