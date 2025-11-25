Zvezdnike plačali, statiste nategnili: številni Primorci so ostali brez honorarjev

ANGELSKI OBRAZ

Štirinajst let po snemanju filma Angelski obraz brez honorarja 150 ljudi. Makedonska producenta gostincem in drugim dolgujeta 340 tisočakov.

Felice Maniero, znan pod vzdevkom Faccia d'Angelo (Angelski obraz), je bil vodja beneške mafije Mala del Brenta, ki je svoje posle z mnogimi kriminalnimi dejanji v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja opravljala tudi na naših tleh. Prav zato se je filmska ekipa odločila, da posname glavnino filma na to temo pri nas. Mafijca igral tudi Cavazza Italijanska producentska hiša SKY TV je v koprodukciji z ljubljanskim podjetjem Filmska produkcija Svet filma izbrala Vipavo in še nekatere primorske kraje. Toda zgodile so se številne nepravilnosti, zaradi katerih je primer pristal na sodniji. Od ...