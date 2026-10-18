Zvok motorke izpod rok umetnikov: »Ko poznaš pravila, jih lahko tudi kršiš« (FOTO)

Zvok motornih žag je bil te dni v Trail centru v Dolgi vasi, pod razvalinami gradu Fridrihštajn, kjer se je spletla ljubezenska zgodba Friderika Celjskega in Veronike Deseniške, mogoče slišati nekoliko drugače. Ni prihajal iz gozda, temveč izpod rok kiparjev, ki so iz mogočnih hrastovih debel na zelenici centra ustvarjali skulpture. Festival lesa, ki so ga lani prvič pripravili v spomin na akademskega kiparja in slikarja Staneta Jarma, je letos dobil še izrazitejši mednarodni značaj. V Kočevju se je zbralo 16 kiparjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Češke.

Trud poplačan

Lesni prah je letel po zraku, obiskovalci pa so z zanimanjem opazovali, kako iz neobdelanega lesa pred njihovimi očmi nastajajo skulpture, poklon Stanetu Jarmu. Drugi dan so se pomerili v hitrosti, v t. i. speed carvingu, ko je bilo treba v eni šolski uri ustvariti leseno skulpturo. Napeto pričakovanje je naraščalo z vsakim potegom žage, aplavzi pa so spremljali zaključene oblike. Organizator dogodka, Zavod Kočevsko, je pripravil tudi bogat spremljevalni program. »Naš vsestranski umetnik Anže Kobola je pred dvema letoma dobil idejo o festivalu, ki spada naravnost v naše okolje, saj je bil Stane Jarm odličen in prepoznaven kipar. Odziv njegovih prijateljev ter ustvarjalcev, ki jih že vrsto let povezuje edinstvena melodija motornih žag, je bil izjemen. K sodelovanju smo pritegnili še dve vrhunski strokovnjakinji, in sicer akademsko kiparko Dragico Čadež, odlično poznavalko Jarmovega opusa, ter umetnostno zgodovinarko in likovno kritičarko Anamarijo Stibilj Šajn,« je pojasnil Gal Hočevar iz Zavoda Kočevsko.

V speed carvingu je bilo treba v eni šolski uri ustvariti leseno skulpturo.

»Letos sem bil že na 13 festivalih. Takšni dogodki so na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji že dobro uveljavljeni, podobna zgodba, ko spletamo prijateljstva, ki presegajo meje, pa se zdaj počasi prijema tudi pri nas. Rad grem k njim, oni pa pridejo k meni. Tudi če se voziš deset ur, je na koncu vse poplačano; zaradi druženja, žaganja in vsega, kar spada zraven,« pravi Anže. Za letošnjo osrednjo temo kiparjenja so izbrali Kočevje. Kiparji so v omejenem času pokazali, kako doživljajo mesto in njegov prostor. Med nastajajočimi skulpturami so se zato pojavljale živali, podobe narave, pa tudi drugi motivi, ki jih udeleženci povezujejo z mestom ob Rinži. »Ne želimo, da bi bilo Kočevje samo mesto divjih živali. Ko rečeš Kočevje, lahko pomisliš na marsikaj. Na naravo, ljudi, zgodovino, Kolpo, hribe … Vsak pač vidi nekaj svojega,« je še povedal o tem, kako so se kolegi vživeli v nalogo.

Svobodno ustvarjanje

Prizorišče dogajanja FOTO: Milan Glavonjić

Čeprav je prvič sodeloval na festivalu,z Bleda ni novinec v kiparskem svetu. Kot pravi, se je vse skupaj začelo ljubiteljsko, z leti in neštetimi urami dela pa je ustvarjanje preraslo v pravo profesionalno strast ali, kot se sam v šali izraža, umetniški brk. Tokrat se je lotil zelo posebnega in konceptualno izvirnega izziva. Pod njegovimi dleti namreč nastaja doprsni kip Staneta Jarma. »V njem se prepletata posvetilo velikemu kočevskemu umetniku ter simbolika zvezdoznanstva,« je kazal na umetnino, ki jo je zaradi zahtevnosti dokončal nekaj dni pozneje. Za nekatere je bil kočevski festival, ki povezuje umetnost, rokodelstvo in naravo, tudi priložnost, da spozna nove in znova sreča stare znance. Štirje hrvaški udeleženci so prišli iz Kumrovca, Klanjca in Perušića. Motorna žaga je zanje predvsem ljubiteljska dejavnost, še pomembnejše pa je druženje. »Nismo profesionalci, to je naš hobi. Vse skupaj je predvsem druženje, da se vidimo in skupaj ustvarjamo,« je bilo slišati med njimi. Motivi, ki so jih izbrali, so različni, skupna pa jim je navezanost na naravo in gozd. Medved, sove, jastrebi, orli – vsak je izbral nekaj, kar je po svoje povezal s temo festivala. »Narava je čudovita, ljudje enkratni, družba pa še boljša. Vse, kar vidiš okoli, je veliki izziv,« je povedaliz Avstrije.

16 KIPARJEV je prišlo letos.

Med petjem žag je spretne mojstrske roke opazovala Dragica Čadež, ki je sodelovala tudi pri ocenjevanju del. Na področje kiparjenja z motorno žago gleda širše od tekmovanja. Meni, da je tudi ljubiteljsko področje željno znanja in da se je mogoče veliko naučiti. »Če poznaš osnovne zakonitosti lesa, proporce in način odvzemanja materiala, lahko potem svobodno ustvarjaš. Ko poznaš pravila, jih lahko tudi kršiš,« je poudarila in dodala, da umetnost ni vedno nekaj, kar je gledalcu takoj všeč. Pomembni so tudi iskanje novega, preizkušanje in učenje. Festival Staneta Jarma tako ne ostaja le poklon velikemu umetniku, ampak živ prostor preizkušanja, učenja in novih zamisli, ki naj bi prihodnje leto pod kočevsko Stojno združil še več kiparskih moči.

Anže Kobola je bil gostitelj in soorganizator festivala. FOTO: Milan Glavonjić

Hrvaški umetniki FOTO: Milan Glavonjić

Klemen Razinger je v lesu upodobil veličino kiparja in slikarja Staneta Jarma. FOTO: Milan Glavonjić