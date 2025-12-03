Zvončki prehiteli Miklavža in Božička (FOTO)

ISTRA

Znanilci pomladi so zacveteli že zadnji vikend v novembru. V preostalih predelih Slovenije cvetijo od februarja do aprila.

Minuli konec tedna so v slovenski Istri zacveteli prvi zvončki, kar je rekord zadnjih 20 let, odkar raziskovalci spremljajo te znanilce pomladi. »Stari domačini znajo povedati, da so včasih cveteli že za Miklavža ali kasneje okrog božičnih praznikov. Letos pa so bile temperature ravno prave, da so zacveteli še prej,« pravi Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Največji strokovnjak za zvončke ne samo pri nas, ampak v svetovnem merilu, razloži, da so bile razmere za cvetenje teh pomladanskih rastlin, ki so uvrščene v družino narcisovk, letos odlične: močna poletna suša, dež ...